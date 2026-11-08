हरिद्वार में भारी गाड़ियों की एंट्री पर रोक, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान
हरिद्वार में सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था का विस्तृत खाका तैयार किया है। आठ नवंबर की रात 12 बजे से स्नान पर्व समाप्त होने तक शहर में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
हरिद्वार में सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था का विस्तृत खाका तैयार किया है। आठ नवंबर की रात 12 बजे से स्नान पर्व समाप्त होने तक शहर में सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात का दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। दिल्ली, मेरठ, पंजाब, हरियाणा, मुरादाबाद और नजीबाबाद की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग रूट और पार्किंग निर्धारित की गई हैं। भीड़ बढ़ने पर नगलाइमरती से वाहनों को लक्सर के रास्ते बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा। वहीं, देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली निजी बसों को जरूरत पड़ने पर मोहंड के रास्ते रवाना किया जाएगा। पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों और पार्किंग का इस्तेमाल करने की अपील की है।
कहां-कहां होगा डायवर्जन
एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि सामान्य यातायात के दबाव में गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार होते हुए वाहनों को शंकराचार्य चौक की ओर भेजा जाएगा, ताकि शहर में वाहनों का प्रवेश नियंत्रित रहे। अत्यधिक दबाव होने पर दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब से आने वाले वाहनों को नारसन, मंगलौर, कोर कॉलेज और ख्याति ढाबा होते हुए गुरुकुल कांगड़ी से हरिद्वार भेजा जाएगा। इनके लिए बैरागी कैंप, बीएचईएल और ऋषिकुल मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। भीड़ बढ़ने पर नगलाइमरती से लक्सर, फेरूपुर, जगजीतपुर, एसएम तिराहा और शनि चौक होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग तक पहुंचाया जाएगा। वहां से वाहनों को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाएगा।
दिल्ली और पंजाब-हरियाणा की ओर से वाहनों का दबाव अधिक होने पर सहारनपुर, मंडावर, भगवानपुर, सालियर, बिझौली चौक और एनएच-344 होते हुए सहारनपुर बाईपास, छुटमलपुर, बिहारीगढ़ और मोहंड के रास्ते देहरादून-ऋषिकेश भेजा जाएगा। दिल्ली-मेरठ से देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली बसों को जरूरत पड़ने पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे से देवबंद, कोलकी टोल और बिहारीगढ़ होते हुए मोहंड के रास्ते भेजने की व्यवस्था की गई है।मुरादाबाद और नजीबाबाद की ओर से आने वाले छोटे वाहनों को चिड़ियापुर, श्यामपुर और चंडी चौकी होते हुए हरिद्वार पहुंचाया जाएगा। इनके लिए नीलधारा और गौरीशंकर में पार्किंग रहेगी। बड़े वाहनों को भी इसी मार्ग से लाकर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा।
ऑटो विक्रम के लिए यह रहेगा प्लान
ऑटो और विक्रम के संचालन पर भी नियंत्रण रहेगा। दबाव बढ़ने पर दून, ऋषिकेश और रायवाला की ओर से आने वाले ऑटो-विक्रम को जयराम मोड़ तक ही आने दिया जाएगा। ज्वालापुर और बीएचईएल की ओर से आने वाले ऑटो-विक्रम के लिए रानीपुर मोड़, देवपुरा, भगत सिंह चौक और टिबड़ी फाटक होते हुए निर्धारित मार्ग तय किए गए हैं। ललतारौ पुल से शिवमूर्ति तक ऑटो, विक्रम और टैक्सी समेत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बैरागी कैंप पार्किंग से शंकराचार्य चौक और तुलसी चौक तक ई-रिक्शा व ऑटो को निर्धारित व्यवस्था के तहत ही चलने दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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