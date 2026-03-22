केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, 4 फीट की सफेद चादर से ढकी घाटी; 22 अप्रैल को खुलेंगे बाबा के द्वार
केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे। केदार घाटी बर्फ से ढक चुकी है जिससे दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजर देखने को मिल रहा है।
बर्फबारी के वजह से विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। यहां तीन से चार फीट की बर्फ जम चुकी है। केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक केदारनाथ मंदिर और पूरी केदार घाटी बर्फ से ढक चुकी है जिससे दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजर देखने को मिल रहा है। इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे।
बर्फबारी और माइनस तापमान में भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के जवान और उत्तराखंड पुलिस मुस्तैदी से सुरक्षा में जुटी हुई है और सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाए हुए हैं। मंदिर समिति ने कहा 'इतनी कठिन परिस्थिती में भी जवान घाटी और और आस-पास की जगहों की सुरक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। वे इलाको में लगातार गश्त लगा रहे हैं।' यही नहीं अपने रहने के स्थानों और बैरकों के आसपास जमी भारी बर्फ को स्वयं ही साफ किया जा रहा है, ताकि काम में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े।
पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हो रहा काम
राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के साथ-साथ आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तीर्थयात्राओं को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे
राज्य सरकार की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण लगभग 4,081 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसी तरह, गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर किमी लंबे रोपवे 2,730 करोड़ की लागत से बनाए जाने की योजना है। इन प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद ट्रैवलिंग में लगने वाले समय में कटौती होगी और साथ ही श्रद्धालुओं के शारीरिक थकावट भी कम होगी।
शीतकालीन यात्रा को भी मिला था अच्छा रिस्पांस
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने के बाद से सर्दियों में भी चारधाम यात्रा को लेकर भी खास उत्साह देखने को मिला है। बीते दो साल से श्रद्धालुओं के बीच शीतकालीन यात्रा को लेकर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चारधाम के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं। इसके बाद भगवान की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थान पर होती है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।