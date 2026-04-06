पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, केदारनाथ-हेमकुंड में बर्फ की मोटी चादर; यात्रा तैयारियों पर मौसम की मार
19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन मौसम की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। इस वक्त जहां बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती थी। बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ और हेमकुंड में बर्फ की मोटी चादर जमा है।
उत्तराखंड में इस बार अप्रैल का महीना सामान्य मौसमीय प्रवृत्ति से हटकर रह रहा है। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के चलते उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी से चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर अप्रैल में बर्फ पिघलने लगती है और चारधाम यात्रा के क्रम में विभिन्न विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हैं। इस बार हालात अलग हैं। गढ़वाल मंडल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और ठंड ने यात्रा की तैयारियों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ऐसे में अप्रैल ‘तैयारियों का महीना’ कम और ‘चुनौतियों का महीना’ ज्यादा साबित हो रहा है।
यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकारी मशीनरी को केदारनाथ मंदिर परिसर और रास्तों से बर्फ हटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री में भी निर्माण कार्यों पर असर पड़ रहा है। बदरीनाथ-गंगोत्री में व्यवसायी भी यात्रा की तैयारियां पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
केदारनाथ में बर्फ की मोटी चादर
केदारनाथ रूट पर लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी की टीम पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटी है। मंदिर परिसर से भी बर्फ साफ की जा रही है। इस दौरान फिर हिमपात होने से हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। मजदूरों को काम करने में परेशानी हो रही है। कई जगह पाइप लाइनें बर्फ में दब गई हैं, जिससे पानी की आपूर्ति सुचारु नहीं हो पा रही है। संचार और विद्युत विभाग को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घोड़े-खच्चरों के माध्यम से सामान ढुलाई में भी बर्फबारी बाधा पैदा कर रही है। इन परिस्थितियों के बीच रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा लगातार मॉनीटरिंग करते हुए काम पूर कराने में लगे हुए हैं। केदारनाथ में रविवार दोपहर बाद फिर बर्फबारी हुई।
बदरीनाथ में भी बर्फबारी का दौर
उधर, बदरीनाथ की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले 15 दिनों से जोशीमठ, बदरीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, स्वर्गारोहिणी, कुवांरी पास, औली में बारिश-बर्फबारी हो रही है। इससे यात्रा की तैयारियों में दिक्कतें आ रही हैं। उधर, जोशीमठ होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश रंजन का कहना है कि मौसम साफ रहता तो अभी तक होटल व्यवसायी अपने होटलों का रंगरोगन शुरू करा देते, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से काम शुरू ही नहीं हो पाया है। बदरीनाथ पहुंचे अग्रिम दल ने भी अभी काम शुरू नहीं किया है।
हेमकुंड में 6 फीट बर्फ जमा
हेमकुंड साहब में अभी भी 6 फीट तक बर्फ मौजूद है तो वही हेमकुंड से पहले 5 किलोमीटर के मार्ग में लगभग चार से पांच फीट बर्फ मौजूद है पैदल यात्रा मार्ग के अटलाकोटी में 10 फीट से अधिक मोटा ग्लेशियर पसरा हुआ है
आगामी 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट खुलेंगे 20 मई को पहला जत्था ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए रवाना होगा, हेमकुंड साहिब के मार्ग से बर्फ हटाने के लिए सेवादारों और सेना का दल 15 अप्रैल को गोविंदघाट से रवाना होगा।
यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जिससे निर्माण कार्यों की गति धीमी पड़ रही है। रविवार दोपहर बाद यमुनोत्री धाम में फिर बर्फबारी हुई, जबकि जानकी चट्टी और खरसाली क्षेत्र में बारिश हुई। इन दिनों धाम में स्नान घाटों का पुनर्निर्माण, चेंजिंग रूम और धाम को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य जारी है। इन कार्यों में खराब मौसम दिक्कत कर रहा है।
मैदानों में बारिश से लुढ़का पारा
गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार को बर्फबारी और मैदानों में बारिश से तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग के निदेशक डॉ.सीएस तोमर ने बताया, सोमवार को पांच पर्वतीय जिलों में बारिश व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं, 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
कुमाऊं में बागेश्वर, नैनीताल और चम्पावत में बारिश-ओलावृष्टि
कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चम्पावत जिलों में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित रहा। बागेश्वर में शनिवार रात से जारी बारिश के बाद कपकोट क्षेत्र में भारी ओले गिरे, जिससे गेहूं, सरसों, जौ और मसूर सहित कई सब्जियों की फसलों को नुकसान हुआ। चम्पावत के लधियाघाटी और भिंगराड़ा में भी ओलों ने फसलों तथा बागवानी को क्षति पहुंचाई। नैनीताल जिले के गरमपानी और कफुल्टा क्षेत्र में बारिश-ओलावृष्टि से सब्जी उत्पादन प्रभावित हुआ। किसानों ने पहले सूखे के बाद अब ओलावृष्टि को कृषि पर दोहरी मार बताया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।