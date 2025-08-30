उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी, तीन अलग-अलग जगहों पर छह लोगों की मौत; 11 लापता

उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के कारण कई सड़कें और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है।

उत्तराखंड में अतिवृष्टि ने एक बार फिर कहर बरपाया है। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में तीन महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हुई है, 11 लोग लापता हैं। मलबा आने से कई घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जगह-जगह सड़कें बंद होने से राहत एवं बचाव के कार्य में बाधा आई है। देर शाम तक 112 सड़कें बंद थीं। बिजली-पानी की लाइनों को भी क्षति पहुंची है।

1. रुद्रप्रयाग : दस गांवों पर टूटी मुसीबत, आठ लापता रुद्रप्रयाग जिले में गुरुवार रात एक बजे बाद अतिवृष्टि से तबाही की खबरें आना शुरू हुईं। बसुकेदार क्षेत्र में दस से ज्यादा गांवों में भारी नुकसान हुआ है। छेनागाड़ में आए मलबे में आठ लोग लापता हो गए हैं। पांच दुकानें और चार भवन टूटे हैं। जखोली ब्लॉक मुख्यालय में भी एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है। आपदा के खतरे को देखते हुए इसी क्षेत्र के तालजामण में करीब 150 लोगों को प्राथमिक स्कूल में राहत कैंप बनाकर रखा गया है। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने बताया कि प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद दे रहा है। कई टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं।

2. चमोली : दंपति जिंदा दफन दो ने भागकर बचाई जान चमोली जिले के देवाल ब्लाक के मोपाटा गांव के टनवा तोक में रात करीब साढ़े 12 बजे बारिश ने तबाही मचाई। मलबे में दबकर दंपति की मौत हो गई। दो मकानों के अलावा 22 से अधिक पालतू जानवर मलबे में दब गए। दो लोग घायल हुए हैं। उन्होंने किसी तरह भागकर जान बचाई। थराली-देवाल-खेता और बोरागाड़ मार्ग बंद होने के कारण प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए सुबह होते ही लोगों ने खुद ही दंपति की तलाश में राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। नौ बजे लोगों ने मकान में दबे पति-पत्नी के शवों को निकाला। एसडीएम थराली पंकज भट्ट ने दंपति के शव मिलने की पुष्टि की है।

3. बागेश्वर: दो महिलाओं की मौत, पिता और पुत्र लापता बागेश्वर के कपकोट में पौंसारी के खाईजर में गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे भूस्खलन में दो मकान बह गए। इससे दो महिलाओं की मौत हो गई है। इनमें से एक महिला का पति और बेटा भी लापता हैं। 24 घंटे में 140 एमएम से ज्यादा बारिश के कारण कई इलाकों में भारी मलबा आया है। इससे पशुओं के साथ खेतों को भी भारी नुकसान हुआ है। यहां पर 45 से ज्यादा जानवरों की दबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें खोजबीन और राहत कार्य में जुटी हुई हैं। उधर, खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई।

सीएम ने लिया जिलाधिकारियों से अपडेट रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और किसी भी प्रकार की देरी न हो।

बूढ़ाकेदार में भारी नुकसान टिहरी में घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र के गेंवाली गांव में भारी मलबा और पानी आने से कई हेक्टेयर कृषि भूमि तबाह हो गई। मंदिर, पैदल रास्ते व मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए।

गंगा का जलस्तर बढ़ा भारी बारिश के चलते ऋषिकेश, हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी के निशान से ऊपर और हरिद्वार में खतरे के निशान पर है।