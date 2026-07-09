भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में दिल दहला देने वाला मंजर, पहाड़ी खिसकने से भरभराकर मकान गिरा- VIDEO
भारी बारिश के बीच उत्तराखंड के टिहरी में दिल दहला देने वाला मंजर आया है। अचानक पहाड़ी खिसकने से एक मकान गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून पूरे प्रदेश में आ चुका है और आज मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के बीच देहरादून समेत पांच जनपदों में आज कक्षा 12वीं तक स्कूल बंद हैं। भारी बारिश से पहाड़ों में हाहाकार मचा है। इस बीच टिहरी गढ़वाल से तबाही का एक खौफनाक मंजर सामने आया है। पहाड़ी खिसकने से एक मकान भरभराकर गिर गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
घटना जनपद टिहरी की तहसील धनोल्टी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 707ए पर हुई। यहां कद्दूखाल क्षेत्र में होटल निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक खिसक गया। घटना में एक पुराना व खाली पड़ा भवन क्षतिग्रस्त होकर भरभरा गिर गया। हालांकि समय रहते एहतियाती कदम उठाए जाने से बड़ा हादसा टल गया।
खतरे की जद में कई होटल खाली कराए
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी बृजेश भट्ट ने बताया कि पहाड़ी खिसकने की आशंका को देखते हुए घटना से पहले ही खतरे की जद में आ रहे दो रेस्टोरेंट, कुछ खोखों और मजदूरों की झुग्गियों को खाली करा लिया गया था। इससे किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई।
मकान गिरने के पीछे खुदाई है वजह
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना एक व्यक्ति की ओर से होटल निर्माण कार्य के लिए कराई जा रही खुदाई के कारण हुई है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। साथ ही आसपास के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। एक भवन भरभरा कर गिरा है।
मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 9 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चम्पावत में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
10 जुलाई को पौड़ी, नैनीताल, यूएसनगर, चंपावत व बागेश्वर में भारी से बहुत भारी, जबकि देहरादून समेत अन्य पहाड़ी जिलों में भारी वर्षा की आशंका है। इसी तरह 11 जुलाई को बारिश की तीव्रता कुछ कम रहने की संभावना, लेकिन नैनीताल, देहरादून, चम्पावत, पिथौरागढ़ व बागेश्वर में भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड व सड़कें बाधित होने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।