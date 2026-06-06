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बारिश-भूस्खलन ने थामी केदारनाथ यात्रा, 5000 श्रद्धालु रोके गए; यात्रा पर बड़ा फैसला आज

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रप्रयाग
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बारिश और भूस्खलन ने केदारनाथ में बाधा बढ़ा दी है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से यात्रा रोकी गई है। 5000 श्रद्धालु सुरक्षित स्थान पर रोके गए हैं। आज यात्रा पर फैसला होगा।

बारिश-भूस्खलन ने थामी केदारनाथ यात्रा, 5000 श्रद्धालु रोके गए; यात्रा पर बड़ा फैसला आज

बारिश और भूस्खलन की आशंका के चलते केदारनाथ यात्रा शुक्रवार दोपहर एक बजे रोक दी गई। मौसम को देखते हुए शनिवार सुबह यात्रा को लेकर अगला फैसला होगा। इस बीच बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न पड़ावों पर सुरक्षित रोके गए हैं। अलग-अलग स्थान पर पांच हजार से अधिक यात्रियों के होने का अनुमान है।

शुक्रवार सुबह से ही उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब बना रहा और लगातार बारिश होती रही। इसके चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया। इसी दौरान एक स्थान पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना में एक घोड़ा-खच्चर संचालक की मौत हो गई, जिससे मार्ग की स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई।

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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है, जबकि लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

वहीं, सोनप्रयाग कोतवाली प्रभारी नीलभ खाली ने बताया कि मौसम में सुधार और मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा अफवाहों पर ध्यान न देकर आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

ऊखीमठ में फाटा से बदरीनाथ के लिए उड़ान भर रहे सेंडन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को मौसम खराब होने पर 2:25 बजे राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 40 मिनट बाद मौसम खुलने पर हेलीकॉप्टर ने फाटा के लिए उड़ान भरी। इसके बाद हेलीकॉप्टर सेवाएं बाधित रहीं।

हाईवे तीन घंटे बाधित: बदरीनाथ हाईवे शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे भनेर पानी में पहाड़ी से बोल्डर मलबा आने से तीन घंटे तक बाधित रहा।

यात्रा मार्ग पर हादसों और हार्टअटैक से चार मरे

ज्योर्तिमठ में शुक्रवार सुबह साढ़े पांच बजे टैम्पो ट्रैवªलर पैनी बैंड के पास सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में आरती मक्कर 45 वर्ष, निवासी गाजियाबाद की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में 17 यात्री सवार थे। उधर यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे 45 वर्षीय बलबीर सिंह ग्राम मोल्डा उत्तरकाशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। केदारनाथ मार्ग पर चीरबासा के निकट पहाड़ी से पत्थर गिरने से घोड़ा संचालक देवेश सिंह (23) निवासी बड़ासू रुद्रप्रयाग की मौके पर मौत हो गई। जबकि राजस्थान के तीर्थयात्री विष्णु घायल हो गए। देर शाम बदरीनाथ हाईवे पर भनरेपानी में बोल्डर यात्री बस पर गिरने से एक महिला श्रद्धालु रेनू (26) की मौत हो गई। जबकि दो घायल हो गए।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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