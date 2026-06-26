उत्तराखंड में 28 जून से तेज बारिश, 29 को IMD की डराने वाली भविष्यवाणी; कहां-कहां चेतावनी
Heavy Rain Alert in Uttarakhand: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 29 जून के लिए दो जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
Heavy Rain Alert in Uttarakhand: उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बारिश तेज होगी। मौसम विभाग ने 26 जून से 1 जुलाई तक अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच चमोली जिले के नारायणबगड़ में गुरुवार देर रात भारी बारिश हुई। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई वाहन मलबे में दब गए। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जून तक पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा।
29 जून के लिए दो जिलों में विशेष अलर्ट
30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के समय विशेष सावधानी बरतने की बात कही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 29 जून और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी है।
चमोली में भारी बारिश का कहर
गुरुवार रात को चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र भारी बारिश हुई। सड़क पर मलबा व पानी भर गया है। रात करीब 12 बजे तेज गर्जना के साथ शुरू हुई बारिश से लोग सहम गए थे। रात को लोग गहरी नींद में सोए थे। तभी नारायणबगड़ बाजार के ठीक ऊपर पहाड़ी से भारी पानी व मलबा आ गया। इससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नारायणबगड़ बाजार में चारों तरफ मलबा बिखरा है। मलबे से ग्वालदम हाईवे सुबह छह बजे तक बाधित रहा।
मौसम की मार से आम आदमी की जेब पर असर
पश्चिम एशिया संकट के बाद अब मौसम का असर भी आम आदमी की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी और अब मानसून के देरी से पहुंचने और कमजोर रहने की संभावना के बीच सब्जियों से लेकर खाद्य तेल और अन्य तरह के खाद्यान्न की कीमतों पर असर पड़ रहा है। अकेले टमाटर कीमतों में जून के शुरुआती ढाई सप्ताह में 18 फीसदी से अधिक की उछाल आया है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी मासिक रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति शृंखला में बाधा, कमजोर मानसून और अल नीनो के कारण खाद्य महंगाई पर दबाव है और आगे भी बना रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जून के शुरूआती 18 दिनों के अंदर टमाटर की कीमतें 18.6 फीसदी, प्याज 6.6 फीसदी और आलू की कीमतों में 5.6 फीसदी का उछाल आया है। यही कारण है कि सामान्य बाजार में टमाटर की खुदरा बाजार में औसत कीमतें 50-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं।
वहीं, ऑनलाइन डिलीवरी मंच पर टमाटर देश के प्रमुख शहरों में 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच भी बिक रहा हैं। इसी तरह से प्याज की औसत कीमतें 40-70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। ऑनलाइन डिलिवरी मंच पर गुरुवार को प्याज की कीमत 42 रुपये प्रति किलोग्राम थी जबकि नासिक वाली प्याज 66.40 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यही हाल आलू का है, जिसकी खुदरा बाजार में औसत कीमत 15-30 रुपये तक पहुंच गई है। आरबीआई ने माना है कि महंगाई के बढ़ने के पीछे मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, ईंधन और कोर महंगाई में बढ़ोतरी रही है।
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