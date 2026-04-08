ऋषिकेश में बारिश के बाद फसलों को भारी नुकसान, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता
Uttarakhand News: श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली, सजनपुर, बाहर पीली, पीली पड़ाव सहित पूरे श्यामपुर-लालढांग क्षेत्र में कटी और खड़ी दोनों तरह की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
Uttarakhand News: उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से जारी रुक-रुक कर बूंदाबांदी और तेज बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली, सजनपुर, बाहर पीली, पीली पड़ाव सहित पूरे श्यामपुर-लालढांग क्षेत्र में कटी और खड़ी दोनों तरह की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
बारिश से खड़ी फसल भीग गई
अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बदले मौसम के बीच अधिकांश स्थानों पर गेहूं की कटाई अंतिम चरण में थी। इसी दौरान हुई बारिश से खेतों में पड़ी कटी फसल भीग गई है। लंबे समय तक जमीन पर नमी बने रहने से दानों के काले पड़ने और अंकुरित होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है।
जल्द मौसम साफ नहीं हुआ तो…
खेतों में पानी भरने और लगातार नमी के कारण खड़ी फसल भी कई जगह झुक गई है, जिससे कटाई कार्य प्रभावित हुआ है। वहीं, वर्तमान में भीगी हुई फसल को लेकर किसानों की चिंता बनी हुई है। यदि मौसम जल्द साफ नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में थ्रेसर मशीन से गेहूं निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं और लागत बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों पर पहुंचकर फसल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
बारिश से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित
कई किसानों का कहना है कि बारिश के चलते तैयार फसल को नुकसान होने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ सकता है। मौसम की स्थिति को देखकर अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसान मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बची हुई फसल को सुरक्षित किया जा सके।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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