कुछ सेकंड दूर थी मौत! नैनीताल हाईवे पर कार के ऊपर गिरा भारी-भरकम पत्थर, खौफनाक VIDEO

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश चल रही है। मंगलवार सुबह नैनीताल हाईवे पर एक कार के ऊपर भारी-भरकर पत्थर गिर गया। कार सवार बाल-बाल बच गए। हादसे का खौफनाक वीडियो आया है।

उत्तराखंड में मौसम का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते पहाड़ी जनजीवन प्रभावित हो गया है। मंगलवार को हल्द्वानी-नैनीताल हाईवे पर दोगांव के पास एक बड़ा बोल्डर अचानक सड़क पर गिर गया, जिससे एक टैक्सी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना का खौफनाक वीडियो सामने आया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चालक और उसमें सवार अन्य कुछ सेकंड ही मौत से दूर थे। बोल्डर कार के आगे वाले हिस्से पर गिरा, जिस कारण दोनों की जान बच गई।

खबरों के अनुसार, वाहन में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना उस समय हुई जब भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और चट्टानों के खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं।

इसी हाईवे में डोलमार के पास भी मलबा आ गया, जिससे यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। मौके पर नेशनल हाईवे विभाग की टीम ने जेसीबी लगाकर मलबा हटवाया। एनएच के सहायक अभियंता प्रमोद सुयाल ने बताया कि लगभग आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, लेकिन मलबा हटाने के बाद मार्ग को सुचारू कर दिया गया।