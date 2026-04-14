मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों का ‘इलाज’ करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर की चेतावनी
उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों का वे इलाज करेंगे। उन्होंने अफसरों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बाहर की महंगी दवा लिखने पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सख्त नाराजगी जताई। सोमवार को उन्होंने ऐसा करने वाले डॉक्टरों को कार्रवाई को चेताया। स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को दून अस्पताल में छह नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने ओपीडी के पंचम तल पर अस्पताल के अफसरों और विभागों के एचओडी की बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उन्हें सरकारी डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखने और मरीजों को बेवजह रेफर करने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि ऐसे डॉक्टरों को चिह्नित कर उनका इलाज कर दो, स्थिति ठीक हो जाएगी। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में ज्यादा खर्चा होने, भुगतान न होने पर डेड बॉडी तक नहीं देने की शिकायतें होती हैं, पर फिर भी वहां मरीजों की भरमार है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बढ़िया हैं। दवाएं फ्री हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके बाद भी लोग निजी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मंथन करना चाहिए।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे
मंत्री बोले-लोगों में सरकारी अस्पतालों का विश्वास कायम करना होगा। अफसरों-डॉक्टरों में क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग कर भरोसा जीतें। मंत्री ने कहा कि सफाई में लापरवाही, बाहर की दवा लिखने व बेवजह रेफर करना, वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकौल उनियाल, प्रदेश में स्वास्थ्य-शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट खर्च होता है। मैं हेल्थ सिस्टम को सुधारना चाहता हूं। अस्पताल में पार्किंग, यूनिटों के लिए जगह की दिक्कत का समाधान जल्द होगा। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भी जल्द भर्ती की जाएगी।
दून अस्पताल की सेहत सुधारेंगी छह नई सुविधाएं
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की सहूलियत के लिए सोमवार को छह नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को बेहतर एवं जल्द इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर, हर मंजिल पर रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लीनिक, पैथोलॉजी विभाग में सिस्मेक्स मशीन, हेल्थ पैकेज जांच यूनिट, पांच एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। नई सुविधाओं से अस्पताल में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी, उन्हें जांच और इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
बच्चा होने पर दो हजार मांगे, 1400 देने ही पड़े
देहरादून। उत्तरकाशी के ब्रजेश ने बताया कि उनकी पत्नी रचना की 11 अप्रैल को डिलीवरी हुई है। लेबर रूम में उनसे दो हजार रुपये की मांग की गई, काफी कहने के बाद भी 1400 रुपये लिए गए। कहा कि सोमवार को डिस्चार्ज हो गया, लेकिन खुशियों की सवारी वाले ने कह दिया कि गाड़ी मंगलवार को आएगी।
प्राचार्य मंत्री से बोलीं, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते
सेंट्रल लैब में उस वक्त स्थिति असहज हो गई, जब एक युवा डॉक्टर ने अपने आप को प्रोफेसर बताया, दूसरी ने एसोसिएट प्रोफेसर। एक महिला डॉक्टर से मंत्री ने उसकी उम्र पूछ ली तो प्राचार्य तपाक से बोलीं, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। इसके बाद मंत्री ने ठहाका लगाया।
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