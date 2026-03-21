वे धाकड़ धामी हैं... अब उन्हें 'धुरंधर धामी' कहा जाना चाहिएः राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर गर्व और विश्वास व्यक्त किया और राज्य के विकास का श्रेय धामी को दिया। उन्होंने धामी को 'धुरंधर धामी' भी बताया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड सरकार पर गर्व और विश्वास व्यक्त किया और राज्य के विकास का श्रेय धामी को दिया। उन्होंने धामी को 'धुरंधर धामी' बताया।
उत्तराखंड सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि पुष्कर धामी के चार साल के कार्यकाल के समापन के उपलक्ष्य में यह सभा आयोजित की गई है। चुनाव के दौरान मैंने उनसे कहा था कि उनके नेतृत्व में भाजपा की जीत होगी और भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि मैंने एक सभा में कहा था कि हमारे धामी साधारण नहीं हैं, वे धाकड़ धामी हैं। लेकिन, अब उन्हें 'धुरंधर धामी' कहा जाना चाहिए।
मेरे यूपी के सीएम रहते हुए ही उत्तराखंड का गठन हुआ
रक्षा मंत्री वे कहा कि उत्तराखंड ने देश में कई क्षेत्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को भी याद किया, जिसके दौरान उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि देवभूमि है।
उन्होंने कहा कि मैंने 10-12 दिनों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड आस्था, आध्यात्मिकता, संस्कृति और संतों की भूमि है। इसे तपस्या के स्थान के रूप में पूजा जाता है।
पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है
इसके अलावा, रक्षा मंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर भी विचार व्यक्त किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य इसे संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करना है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से निकलेगा। इस वैश्विक समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही निकाला जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने अब तक भारत को बचा लिया है
उन्होंने संभावित ऊर्जा या खाद संकट से निपटने में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। सिंह ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट को देखते हुए संभव था कि अन्य देशों की तरह हमें भी ऊर्जा या खाद संकट का सामना करना पड़ता। हालांकि, अपने दूरदर्शी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक भारत को इस संकट में फंसने से बचा लिया है।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया उसे ध्यान से सुनती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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