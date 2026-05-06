जंगल की लड़ाई सड़क पर आई! क्या आपने जंगली भालुओं को लड़ते देखा है? देखें VIDEO
क्या आपने इस तरह से जंगली भालुओं को कभी लड़ते देखा है? जंगली भालुओं की ऐसी ही लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए जब जंगल की लड़ाई सड़क पर आती है, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं...
घनी काली रात और सूनसान सड़क। अचानक आपके सामने 2 भालू आते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। सोचिए आपके साथ क्या होगा? क्या आपने इस तरह से जंगली भालुओं को कभी लड़ते देखा है? जंगली भालुओं की ऐसी ही लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानिए जब जंगल की लड़ाई सड़क पर आती है, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं...
भालू कभी मुक्के मारते, कभी जमीन पर पटकते…
सोशल मीडिया पर फैल रहा भालुओं की लड़ाई का ये वीडियो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। इसे थल-डीडीहाट रोड पर घुम्मकड़ पहाड़ी नामक फेसबुक पेज चलाने वाले अमित मिश्रा द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जिसे फेसबुक एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग शेयर कर रहे हैं। वीडियो रात का है। सड़क किनारे दो भालू आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को कभी मुक्के मारते, कभी जमीन पर पटकते, तो कभी काट खाते।
लुटा-लुटाकर भालुओं ने एक-दूसरे को मारा
वीडियो में भालुओं की चीखें साफ-साफ सुनाई देती हैं। दोनों भालू एक दूसरे को लुटा-लुटाकर मारते हैं। तभी एक भालू पीछा छुड़ाकर फरार हो जाता है। कार के अंदर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक भालू वहां से फरार हो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शख्स कहता है- “देखिए कैसे दो भालू आपस में लड़े जा रहे हैं। गनीमत ये है कि मैं अभी कार से हूं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। दोनों एक-दूसरे को तड़ातड़ मार रहे हैं। गजब हो गया। वीडियो बना रहा हंसता भी है और हैरत में भी पड़ जाता है। कुल मिलाकर शख्स खूब मजे करता हुआ दिखाई देता है।”
जंगल की लड़ाई सड़क पर देख क्या बोली जनता
ऐसे ही मजेदार कमेंट एक्स और फेसबुक पर लोगों ने किए। फेसबुक पर अनु एम नामक यूजर ने चुटीले अंदाज में लिखा- "मियां बीबी का लफड़ा लग रहा है l दया कुछ तो गड़बड़ है l" ऐसा ही हल्का-फुल्का कमेंट माही एस नामक यूजर ने किया। उन्होंने लिखा- "पक्का पति पत्नी होंगे। इसके साथ ही हंसने वाला इमोजी भी बनाया।" दीपक नेगी नामक यूजर ने वीडियो बना रहे शख्स की चिंता करते हुए लिखा- "अच्छा हुआ भाई आप गाड़ी से थे, बाइक से नहीं। भालू सही नहीं होते हैं। इनका नेचर नॉटी होता है।" मनोज नामक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा- “भाई गाड़ी से उतरकर समझौता करवाओ।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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