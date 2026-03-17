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हाशिम अमला समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटरों को ग्राउंड में किया कैद, उत्तराखंड में बड़ा बवाल

Mar 17, 2026 03:24 pm ISTGaurav Kala हल्द्वानी
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पैसे नहीं मिलने पर बाउंसरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को मैदान में ही कैद कर दिया। घंटों बवाल रहा।

हाशिम अमला समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटरों को ग्राउंड में किया कैद, उत्तराखंड में बड़ा बवाल

उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग का हिस्सा बनने पहुंचे कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को मैदान में कैद किया गया। क्रिकेटरों में हाशिम अमला समेत श्रीलंका के दिलशान मुनावीरा समेत कई क्रिकेट दिग्गज शामिल थे। स्टेडियम में अचानक हुए घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

दरअसल, सोमवार को गौलापार में सदर्न सुपर स्टार्स और इंडिया कैप्टन्स के बीच हुए मुकाबले के बाद बवाल हो गया। बाउंसरों ने तीन दिन का बकाया भुगतान नहीं होने पर मुख्य गेट में ताला लगा दिया। इससे लीग में शिरकत करने आए कई खिलाड़ी स्टेडियम के भीतर बसों में आधे तक घंटे फंसे रहे। आयोजकों की ओर से दो घंटे में भुगतान होने के आश्वासन पर गेट खोला गया। इस दौरान बाउंसरों ने विरोध भी जताया।

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ये खिलाड़ी फंसे

स्टेडियम में फंसे खिलाड़ियों में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, श्रीलंका के दिलशान मुनावीरा, जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा सहित गौरव तोमर, शेल्डन जैक्सन, अजीत चंदिला, रजत भाटिया, रवि जांगिड़, दिवेश पठानिया, परविंदर अवाना, पुनीत बिष्ट, रितिक शर्मा, अनिरुध जोशी, इम्तियाज अहमद, मिर्जा दानिश आलम सहित 20 खिलाड़ी, कोच व अन्य स्टाफ वाहनों में फंसा रहा।

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खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक, पुलिस लापता

स्टेडियम में सोमवार को हुआ घटनाक्रम खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक भी माना जा रहा है। करीब आधे घंटे तक खिलाड़ी बसों में कैद रहे, लेकिन पुलिस कर्मी मौके पर नजर नहीं आए। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है।

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आयोजकों की सफाई

लीजेंड्स क्रिकेट लीग के को-फाउंटर रमन रहेजा ने बताया कि भुगतान संबंधी कार्यों को देखने वाले मुख्य सुरक्षा अधिकारी सोमवार को हल्द्वानी से बाहर थे। इस वजह से भुगतान को लेकर दिक्कत आई। सभी का भुगतान किया जाएगा। किसी को घबराने की आवश्कता नहीं है। श्री हंस सिक्योरटी एजेंसी दिल्ली के सुपरवाइजर कुलदीप सिंह ने कहा कि 82 बाउंसर, 42 गार्ड का तीन दिन का भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से मुख्य गेट बंद करना पड़ा। कंपनी की ओर से दो घंटे में भुगतान का आश्वासन दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर मंगलवार को मैच नहीं होने दिए जाएंगे।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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