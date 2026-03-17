हाशिम अमला समेत कई इंटरनेशनल क्रिकेटरों को ग्राउंड में किया कैद, उत्तराखंड में बड़ा बवाल
उत्तराखंड के हल्द्वानी में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पैसे नहीं मिलने पर बाउंसरों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को मैदान में ही कैद कर दिया। घंटों बवाल रहा।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग का हिस्सा बनने पहुंचे कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को मैदान में कैद किया गया। क्रिकेटरों में हाशिम अमला समेत श्रीलंका के दिलशान मुनावीरा समेत कई क्रिकेट दिग्गज शामिल थे। स्टेडियम में अचानक हुए घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
दरअसल, सोमवार को गौलापार में सदर्न सुपर स्टार्स और इंडिया कैप्टन्स के बीच हुए मुकाबले के बाद बवाल हो गया। बाउंसरों ने तीन दिन का बकाया भुगतान नहीं होने पर मुख्य गेट में ताला लगा दिया। इससे लीग में शिरकत करने आए कई खिलाड़ी स्टेडियम के भीतर बसों में आधे तक घंटे फंसे रहे। आयोजकों की ओर से दो घंटे में भुगतान होने के आश्वासन पर गेट खोला गया। इस दौरान बाउंसरों ने विरोध भी जताया।
ये खिलाड़ी फंसे
स्टेडियम में फंसे खिलाड़ियों में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, श्रीलंका के दिलशान मुनावीरा, जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा सहित गौरव तोमर, शेल्डन जैक्सन, अजीत चंदिला, रजत भाटिया, रवि जांगिड़, दिवेश पठानिया, परविंदर अवाना, पुनीत बिष्ट, रितिक शर्मा, अनिरुध जोशी, इम्तियाज अहमद, मिर्जा दानिश आलम सहित 20 खिलाड़ी, कोच व अन्य स्टाफ वाहनों में फंसा रहा।
खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक, पुलिस लापता
स्टेडियम में सोमवार को हुआ घटनाक्रम खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक भी माना जा रहा है। करीब आधे घंटे तक खिलाड़ी बसों में कैद रहे, लेकिन पुलिस कर्मी मौके पर नजर नहीं आए। एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है।
आयोजकों की सफाई
लीजेंड्स क्रिकेट लीग के को-फाउंटर रमन रहेजा ने बताया कि भुगतान संबंधी कार्यों को देखने वाले मुख्य सुरक्षा अधिकारी सोमवार को हल्द्वानी से बाहर थे। इस वजह से भुगतान को लेकर दिक्कत आई। सभी का भुगतान किया जाएगा। किसी को घबराने की आवश्कता नहीं है। श्री हंस सिक्योरटी एजेंसी दिल्ली के सुपरवाइजर कुलदीप सिंह ने कहा कि 82 बाउंसर, 42 गार्ड का तीन दिन का भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से मुख्य गेट बंद करना पड़ा। कंपनी की ओर से दो घंटे में भुगतान का आश्वासन दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर मंगलवार को मैच नहीं होने दिए जाएंगे।
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