पत्नी को रस्सियों से बांधकर उसी के सामने फांसी पर झूला, पहले भी कर चुका था सुसाइड की कोशिश

देहरादून में आत्महत्या का हैरान भरा मामला सामने आया है। पत्नि को रस्सियों से बांधकर पति ने उसी के सामने पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उसने सुसाइड की कोशिश की थी।

देहरादून में आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। त्यूणी क्षेत्र के सैंज गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को उसने पहले कमरे में मौजूद अपनी पत्नी के हाथ-पैर बांधे और फिर उसी के सामने फंदे पर झूल गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी उसने कीटनाशक खाकर सुसाइड की कोशिश की थी।

थानाध्यक्ष त्यूणी विनय मित्तल ने बताया कि विशाल पुत्र करण निवासी सैंज मजदूरी करता था। वह कई दिनों से परेशान बताया जा रहा था। बुधवार को विशाल के आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पता चला कि आत्मघाती कदम उठाने से पहले विशाल ने कमरे में ही मौजूद अपनी पत्नी रूबी के हाथ-पैर बांध दिए।

इसके बाद रस्सी से पंखे के कुंडे पर फंदा बनाकर विशाल ने फांसी लगा ली। रूबी चीखती रही पर वह नहीं रुका। चीख-पुकार सुन परिजन व पड़ोसी इकट्ठा हो गए। कमरा बंद होने से पुलिस को सूचना दी।