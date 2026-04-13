हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर देहरादून में FIR, कॉलेज के शो में मंच से 'अश्लील' बोल पड़े भारी; ये धाराएं लगीं

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ उत्तराखंड के देहरादून में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर डीएवी कॉलेज के कल्चरल फेस्ट मंच से कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ उत्तराखंड के देहरादून स्थित डालनवाला थाने में एक आपराधिक एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर 10 अप्रैल को देहरादून के DAV (PG) कॉलेज में आयोजित एक पब्लिक कल्चरल कार्यक्रम से जुड़ी है, जहां सिंगर पर मंच से कथित तौर पर गाली-गलौज और आपत्तिजनक अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है।

शिकायतकर्ता प्रांचल नौनी ने इस संबंध में देहरादून पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। प्रांचल ने कहा कि सिंगर के आचरण से कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और आम जनता की भावनाएं गहरी आहत हुई हैं। देहरादून पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296 (अश्लील कृत्य और गीत), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 79 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) और धारा 351(3) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया है।

सिंगर ने मांगी माफी देहरादून पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक गहन जांच के बाद वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मासूम शर्मा की तरफ से 11 अप्रैल को एक वीडियो के जरिए अपने इस कृत्य पर खेद जताते हुए माफी मांगी है।

हरियाणा पुलिस ने 67 गाने डिजिटल प्लैटफॉर्म से हटाए सिंगर मासूम कई बार विवादों में घर चुके हैं। इसी साल जनवरी महीने में हरियाणा पुलिस ने उसने गिरोह आधारित जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले तथा हथियारों एवं हिंसा का महिमामंडन करने वाले 67 गाने डिजिटल मंचों से हटवा दिए हैं। इस संबंध में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, ‘‘67 गानों के खिलाफ की गई कार्रवाई एक व्यापक अभियान का हिस्सा है और आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।’’

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान हटाए गए 67 गानों में हरियाणवी रैपरों द्वारा गाए गए कुछ गाने भी शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने फरवरी 2025 में उन गानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी जो कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हिंसा का ‘‘महिमामंडन’’ करते हैं और नफरत भड़काते हैं।

इस संबंध में जारी बयान के अनुसार, संबंधित गायकों, सोशल मीडिया और अन्य मंचों को निगरानी के दायरे में लाया गया है। हरियाणा पुलिस, विशेष रूप से इसकी साइबर अपराध इकाई की टीम सोशल मीडिया पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करती हैं। अकेले मार्च 2025 में ही विभिन्न सोशल मीडिया मंचों से 10 से अधिक गाने हटा दिए गए जिनमें से कुछ गाने लोकप्रिय हरियाणवी गायक मासूम शर्मा द्वारा गाए गए थे।

मासूम शर्मा बोले- कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए हरियाणा पुलिस ने उस समय यह दावा किया था कि उनके कुछ गाने बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। मासूम शर्मा ने पूर्व में अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ‘‘अन्य कलाकारों के इतने सारे गाने हैं, जिन्हें सोशल मीडिया से हटाया नहीं गया है। अगर सरकार ने मुझसे शुरुआत की है तो यह अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए।’’