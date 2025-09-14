बदमाश को दबोचने हरिद्वार पहुंची हरियाणा पुलिस, उसने सब इंस्पेक्टर पर चला दी गोली

हरियाणा पुलिस एक बदमाश को पकड़ने हरिद्वार बस अड्डे पर पहुंची थी। तभी बदमाश ने सब इंस्पेक्टर पर गोली चला दी। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हरिद्वार बस अड्डे के बाहर दिनदहाड़े एक बदमाश ने हरियाणा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। बदमाश को पकड़ते वक्त एक दरोगा को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गए।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके घायल दरोगा को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वही मौका पाकर बदमाश फरार हो गया। बताया गया कि बदमाश सुनील ने भिवानी के एसपी को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बनाई गई थी।

बदमाश की तलाश में हरियाणा पुलिस के दरोगा सुरेंद्र के साथ टीम शनिवार को हरिद्वार पहुंची थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने बस अड्डे पर बदमाश की घेराबंदी कर ली। जैसे ही दरोगा सुरेंद्र की नजर संदिग्ध बदमाश पर पड़ी तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा और कुछ दूरी पर दरोगा सुरेंद्र ने उसे पकड़ भी लिया। हाथापाई के दौरान दोनों नीचे गिर पड़े, तभी आरोपी ने पिस्तौल निकाली और दरोगा पर गोलियां दाग दीं।

हायर सेंटर रेफर गोली सीधे दरोगा के पेट और हाथ की कोहनी के पास लगी। पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल दरोगा को तत्काल मेला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी सिटी पंकज गैरोला, सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और कोतवाल रितेश शाह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

पूरे बस अड्डा क्षेत्र को घेरकर तलाशी ली गई। सीआईयू समेत कई टीमें सादी वर्दी में गलियों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में बदमाश की तलाश में जुट गईं। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली भी गई। लेकिन वारदात के तुरंत बाद ही आरोपी फरार हो गया। हरिद्वार पुलिस ने बॉर्डर की सीमाएं सील कर दी और आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।