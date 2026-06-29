भागीरथी का रुख बदलने से खतरे में हर्षिल, पिछले साल आपदा में मारे गए थे कई लोग
मॉनसून से पहले ही प्रसिद्ध हर्षिल घाटी खतरे में है। भागीरथी नदी का रुख बदलने से घाटी और उससे आसपास की बस्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल भी यहां आपदा आई थी।
Harsil Under Threat: मॉनसून ने अभी उत्तराखंड में दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन गंगोत्री घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल हर्षिल खतरे के मुहाने पर आ गया है। भागीरथी नदी का बढ़ता जलस्तर और रुख बदलने से हर्षिल घाटी में सुरक्षात्मक इंतजामों की पोल खुल गई है। नदी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया टीला बह जाने के बाद नदी का रुख सीधे आवासीय बस्ती की ओर मुड़ गया है। जीएमवीएन गेस्ट हाउस का टिनशेड बह चुका है, जबकि थाना भवन, कई घरों, सेब के बगीचों और सेना कैंप पर भी भू-कटाव का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और समय रहते स्थायी सुरक्षा कार्य पूरे करने की मांग कर रहे हैं।
पिछले साल भी आई थी आपदा
बता दें कि अगस्त 2025 में हर्षिल घाटी में आपदा आई थी। धराली गांव में बादल फटा था। इससे खीर गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही सेकंड में कई घरों को ले उड़ी। इसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और कई लोग लापता हो गए थे। सेना के 250 से अधिक जवानों से कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था।
एक बार फिर से हर्षिल थाना भवन, नदी किनारे स्थित आवासीय भवनों और सेब के बगीचों पर भी भू-कटाव का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर सेना कैंप की ओर मिट्टी का कटाव होने से पेड़ उखड़कर गिर रहे हैं। हर्षिल की प्रधान सुचित रौतेला और जयवीर नेगी ने जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गत वर्ष आई आपदा को 11 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उस दौरान बनी झील को अब तक पूरी तरह नहीं खोला गया है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने कार्य के नाम पर नदी के बीच मलबे का टीला बनाकर नदी को चैनलाइज किया। गत दिवस भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से नदी को चैनलाइज करने के लिए बनाया गया मलबे का टीला शुक्रवार को बह गया, जिससे नदी का पूरा बहाव आवासीय क्षेत्र की ओर मुड़ने से अब खतरा बढ़ गया है।
सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए मौके पर टीम
गेस्ट हाउस, पुलिस चौकी और आवासीय बस्ती के खतरे की जद में आने पर डीएम प्रशांत आर्य ने आपदा प्रबंधन और सिंचाई विभाग की टीम को मौके पर सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रविवार को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम हर्षिल पहुंची। इस दौरान टीम ने हर्षिल में हुए नुकसान का मौके पर मुआयना किया।
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सचिन सिंघल का कहना है कि हर्षिल में करीब 10 करोड़ की लागत से सुरक्षात्मक कार्य गतिमान हैं। इसमें नदी किनारे आरसीसी दीवारों का निर्माण होना है। जिसका कार्य किया जा रहा है। इसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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