धराली में आपदा से कितनी हुई तबाही? केंद्र और राज्य की टीम ने लिया जायजा; पीड़ितों ने बांटा दर्द

मानसून काल में उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल, धराली, स्यानाचट्टी समेत कई इलाकों में आई आपदा से हुए भारी नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पीडीएनए (पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट) टीम गुरुवार को धराली पहुंची। टीम ने गंगोत्री यात्रा मार्ग के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर वाशआउट हुई सड़कों और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

टीम ने धराली और हर्षिल क्षेत्रों में तेलगाड़ और खीर गंगा से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर वहां तैनात अधिकारियों व आपदा प्रभावित ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने मकान, होटल, बगीचे, फसलें, व्यवसाय और अन्य परिसंपत्तियों को पहुंचे नुकसान की जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने पुनर्वास, रोजगार और मुआवज़े की मांग भी रखी। टीम ने सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, विद्युत व जल आपूर्ति लाइनों सहित बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान के साथ कृषि, पशुपालन और स्थानीय आजीविका को हुए नुकसान का भी गहराई से अध्ययन किया। आपदा के कारण कई इलाकों में यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे आम जनजीवन और पर्यटन व्यवसाय पर गहरा असर पड़ा है। इस मौके पर एडीएम मुक्ता मिश्र, एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई संजय राज, जिला शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र अमोली, एसीएमओ बी.एस. पांगती, डीटीडीओ के.के. जोशी, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल मनोज गुसाईं सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।