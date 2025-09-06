हरकी पैड़ी पर जूते-चप्पल पहने यात्रियों को नहीं मिलेगी एंट्री, सुरक्षा के भी होंगे इंतजाम

हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर अब कोई भी जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसके लिए अक्तूबर 2026 से छह प्रवेश द्वारों पर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे।

हरकी पैड़ी पर कोई भी जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस व्यवस्था को अक्तूबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसके तहत छह मुख्य प्रवेश द्वारों पर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु अपने जूते-चप्पल सुरक्षित रखकर नंगे पांव गंगा दर्शन करेंगे।

मेला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पंतद्वीप, अपर रोड, कांगड़ा घाट, सीसीआर शिव सेतु, संजय पुल और हाथी पुल के दोनों ओर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्वाइंट पर पुलिस बल की तैनाती होगी। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित ढंग से नियंत्रित करने और सुरक्षा जांच को पुख्ता बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पूरे क्षेत्र में बिछेगी मैट नंगे पांव चलने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे हरकी पैड़ी क्षेत्र में मैट बिछाई जाएगी। इसके साथ ही घाट क्षेत्र में अवैध फड़, भीख मांगने वालों और लावारिस पशुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा।

टोकन प्रणाली क्लॉक रूम में जूते-चप्पल सुरक्षित रखने के लिए टोकन प्रणाली लागू की जाएगी। श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसके लिए आधुनिक इंतजाम किए जाएंगे।

सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक एंट्री प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात रहेगा। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही श्रद्धालु हरकी पैड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।