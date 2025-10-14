Hindustan Hindi News
RJD-कांग्रेस में बन गई बात! सीटों की रस्साकशी के बीच पूर्व CM ने दी गुड न्यूज

बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के लिए सीट-बंटवारे की समस्याएं अभी कुछ समय तक बनी रह सकती हैं। इसी सिलसिले में, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे और राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव के साथ रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारTue, 14 Oct 2025 05:39 PM
तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनावी सरगर्मी हाई है पर अभी सीटों को लेकर पेच फंसा है। सीटों की रस्साकशी इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस और राजद के अलावा महागठबंधन की बाकी पार्टियों के बीच सीटों को लेकर अभी एक राय नहीं बन पाई है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक गुड न्यूज दे दी। हरीश रावत ने कहा कि आज शाम तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन जाएगी।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सभी सीटों पर आज शाम तक फैसला हो जाएगा। एक व्यापक सहमति बन गई है और सीटों के बंटवारे में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है, तो वह सत्ताधारी पार्टी में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने और जीतने जा रहे हैं। बता दें कि हरीश रावत आज हरिद्वार में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी और नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों और युवाओं का साथ देने आए थे। मार्च के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर उन्हें प्रणाम किया।

बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के लिए सीट-बंटवारे की समस्याएं अभी कुछ समय तक बनी रह सकती हैं। इसी सिलसिले में, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे और राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव के साथ रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। दोनों पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पर शायरी का दौर भी चला। कांग्रेस 2020 में मिली सीटों से कम पर तैयार नहीं है बशर्तेवो सीटें अच्छी हों। कांग्रेस का यह भी कहना है कि महागठबंधन में उन्हें इस बार कम सीटें दी गई हैं और कुछ तो अच्छी भी नहीं हैं।