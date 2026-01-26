एक साल का बैन लगाइए; केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर हिंदू एंट्री पर हरीश रावत की एक सलाह

संक्षेप: हरीश रावत ने एक सवाल भी उठाया कि दुनिया के अन्य धर्म लोगों को अपने विश्वास और अच्छाइयों को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कई जगहों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। रावत ने यह भी खास तौर पर कहा कि आज भी हमारे मंदिरों को बनाने वाले कई मूर्तिकार, शिल्पकार और कारीगर गैर-हिंदू हैं।

उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस मसले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को जहां भी जरूरी लगे, वो एक साल के लिए ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसे नया मुद्दा न मानते हुए रावत ने कहा कि हमारे मंदिरों को बनाने वाले कई मूर्तिकार, शिल्पकार और कारीगर गैर हिंदू हैं और हमारा धर्म और सनातन परंपरा तो सबको साथ लेकर चलने वाली है।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार को जहां भी जरूरी लगे, वे कम से कम एक साल के लिए ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं। रावत ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐतिहासिक रूप से कई जगहों पर स्थानीय समुदाय खुद ऐसे फैसले लेते रहे हैं। कुछ कानूनी प्रावधान भी ऐसे हैं जहां कुछ खास धर्मों के लोगों के रहने या न रहने के फैसले पहले से मौजूद हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हिंदू धर्म और सनातन परंपरा हमेशा से उदार और सबको साथ लेकर चलने वाली रही है।

हरीश रावत ने एक सवाल भी उठाया कि दुनिया के अन्य धर्म लोगों को अपने विश्वास और अच्छाइयों को समझने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कई जगहों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं।