मैं ढोल बजाऊंगा और वो दूल्हा बनना चाह रहे... हरीश रावत का भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा तंज- VIDEO

हरीश रावत से पूछा गया कि 2027 के चुनाव में भगत सिंह कोश्यारी अभी से ऐक्टिव हो गए हैं। इसके जवाब में रावत ने तीखा तंज कसते हुए कहा- मैं तो ढोल बजाऊंगा और वो दूल्हा बनना चाह रहे हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानीTue, 14 Oct 2025 02:07 PM
मैं ढोल बजाऊंगा और वो दूल्हा बनना चाह रहे... हरीश रावत का भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा तंज- VIDEO

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी से गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा तंज कसा। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोश्यारी के 2027 के चुनाव में ऐक्टिव होने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि वो उन बुजुर्गों में हैं, जो कहते हैं कि मेरी शादी की बात कर रहे हो क्या?

बीते 12 अक्टूबर को मुन्स्यारी से लौटते वक्त हल्द्वानी में गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रावत ने कहा कि उन्हें ढोल बजाना बहुत अच्छे से आता है और 2027 के चुनाव में उनका यही काम रहेगा। इसी दौरान कोश्यारी पर तंज भी कसा।

कोश्यारी दूल्हा बनना चाह रहे

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 2027 के चुनाव में भगत सिंह कोश्यारी भी काफी ऐक्टिव हो गए हैं... इसके जवाब में रावत ने कहा, “जब बच्चों में खुसरफुसर होती है तो ये उन बुजुर्गों में हैं जो लोगों से कहते हैं कि क्या मेरी शादी की बात चल रही है।”

कोश्यारी ने कहा था- एकलु वानर

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने हरीश रावत को "एकलु वानर" (अकेला बंदर) कहा था। अबकी बार रावत का बयान सोशल मीडिया पर चर्चित बना हुआ है।

पेपर लीक के मुख्य एक्टर मुख्यमंत्री

पेपर लीक मामले पर भी हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। रावत ने आरोप लगाया कि राज्य में पेपर लीक की घटनाओं के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य एक्टर हैं। उन्होंने कहा कि पेपर स्थगित होते रहेंगे और आयोग बार-बार नया कैलेंडर जारी करेगा, जिससे परीक्षा देने वाले युवा लगातार ठगा महसूस कर रहे हैं।

