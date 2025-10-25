पूर्व CM हरीश रावत के 'ब्राह्मण राग' से चढ़ा सियासी पारा, बीजेपी ने लिया आड़े हाथ

उन्होंने कहा कि इस दीवाली के बाद दुनिया में और बड़े पैमाने पर धूम-धड़ाका, युद्ध, मिसाइलें, और बरबादियां देखने को मिलेंगी। भारत में एक अनचाहा तनाव, असहिष्णुता निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की राजनीति ने भारत के स्वाभाविक सनातनी मिजाज को बदल दिया है। देश की आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी उदार ब्राह्मण वादिता के हाथ में देश की राजनीति और समाज का संचालन रहा। कुछ कमियां थी, मगर राजनीति में सौहार्द व उदारता थी। आज उस उदारता को फिर से खोजने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के जरिए एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संगठन सृजन में आने वाले दिनों में बहुत अच्छी संख्या में, जिलों में ब्राह्मण वर्ग से आने वाले नौजवानों को जिम्मेदारी पर देख सकेंगे। उदारता ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। रावत का यह बयान महज संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इस बयान को पार्टी के अंदर संगठनात्मक नियुक्तियों में अपनी पकड़ मजबूत करने और ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीतिक प्रभाव जमाने के इरादे से दिया माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों की मानें तो बयान संगठन के भीतर सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हो सकता है। हरीश पूर्व में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं।