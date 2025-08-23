haridwar-bahadrabad-toll-plaza-kisan-andolan-protest उत्तराखंड में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन, राशन-पानी लेकर टोल पर डाला डेरा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन, राशन-पानी लेकर टोल पर डाला डेरा

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने डेरा डाल दिया है, जिससे दिल्ली-हरिद्वार हाईवे की चार लेन बंद हो गई हैं। लाठीचार्ज के बाद किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर रहे हैं और उन्होंने खाने-पीने का सामान जुटाकर लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वारSat, 23 Aug 2025 07:44 AM
हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा किसानों के लंबे आंदोलन का गवाह बन रहा है। गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के बाद किसानों ने न सिर्फ सड़क पर कब्जा जमाया बल्कि आंदोलन को लंबा खींचने की तैयारी भी कर ली है।

सात में चार लेन पूरी तरह बंद

टोल प्लाजा की सात लेन में से चार लेन पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। जहां एक ओर दिल्ली-हरिद्वार हाइवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। धरना स्थल किसानों ने बाकायदा डेरा डाल लिया है। दरी-बिस्तर बिछाकर किसान सड़क पर ही बैठ गए। कई किसान अपने साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में राशन भरकर लाए हैं। दाल, चावल, चीनी, आटा, सब्जियां और अन्य सामान का इंतजाम पहले से कर लिया गया है। पीने के पानी के लिए टैंकर मंगाए गए हैं। आंदोलन स्थल पर चूल्हे जल रहे हैं।

पूरी तैयारी से किसानों ने डाला डेरा

इसके अलावा रात बिताने के लिए भी किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। कई किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बिस्तर डालकर पहुंचे, तो कुछ खुले आसमान के नीचे ही सो गए। राकेश टिकैत का कहना है कि वे जल्दबाजी में लौटने वाले नहीं हैं। वो तो अब हरिद्वार आ गए हैं और यहीं पर ही रहकर आंदोलन करेंगे। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रूपरेखा 25 अगस्त को होने वाली बैठक के बाद तय की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास खाने-पीने का पर्याप्त इंतजाम है और कोई भी मुश्किल आंदोलन को कमजोर नहीं कर पाएगी।

भारी पुलिस तैनात

पुलिस-प्रशासन ने भी एहतियातन मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तक मौके पर मौजूद हैं। बावजूद इसके किसानों के हौसले कम नहीं हुए। टोल प्लाजा पर डटे किसानों का जोश देखकर साफ है कि आंदोलन अब केवल कुछ दिन का नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई की तैयारी में तब्दील हो गया है।

