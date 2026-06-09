हरकी पैड़ी में अस्थियों को फैक्ट्री भेज देते हैं; वृंदावन वाले संजय कृष्ण भैया का बयान तूल पकड़ा
वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक संजय कृष्ण भैया का आपत्तिजनक बयान तूल पकड़ने लगा है। उन्होंने कहा था कि हरकी पैड़ी में विसर्जित अस्थियों को फैक्ट्री भेजा जाता है।
हरिद्वार हर की पैड़ी पर होने वाले अस्थि विसर्जन कर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। श्री गंगा सभा की ओर से तीर्थ पुरोहित डॉ. भव्य नारायण ने कथावाचक संजय कृष्ण भैया के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत की है। बयान वायरल होने के बाद श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कड़ी निंदा करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी थी।
डॉ. भव्य नारायण ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से कथावाचक संजय कृष्ण भैया, वृन्दावन वाले ने कहा कि हरिद्वार में केवल एक ही घाट पर अस्थि विसर्जन कराया जाता है और वहां जाल लगाकर अस्थियों को एक-दो माह बाद बाहर निकाल लिया जाता है।
क्या कहा था
उन्हें देहरादून स्थित प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। उनका यह व्यक्त्वय पूर्णतः असत्य, निराधार, भ्रामक और झूठा है। यह कथन समाज में भ्रम फैलाने वाला है। बिना किसी तथ्य, प्रमाण और आधार के इस प्रकार का बयान देकर हरिद्वार की धार्मिक गरिमा, तीर्थ परंपराओं एवं सनातन धर्म की पवित्र मान्यताओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया है।
श्री गंगा सभा ने बयान पर जताई आपत्ति
उन्होंने बताया कि पवित्र धार्मिक संस्कार के संबंध में अपमानजनक बातें कहना हिंदू धर्म, सनातन परंपराओं एवं करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। इसके अतिरिक्त यह वक्तव्य तीर्थ पुरोहित समाज की साख एवं सम्मान को भी क्षति पहुंचाने वाला है। इसे तीर्थनगरी हरिद्वार को बदनाम करने की दृष्टि से दिया गया है। भ्रामक और असत्य कथनों के माध्यम से हिंदू धर्म एवं उसकी पवित्र परंपराओं के प्रति जनमानस में अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रसार हुआ है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित डिजिटल सामग्री को सुरक्षित कर उसकी जांच कराई जाए और मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
पुलिस ने कहा- जांच कर रहे
निर्दोष सिद्ध होने तक के लिए उनकी सभी कथाओं पर विराम लगाने की मांग भी की है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि श्री गंगा सभा की ओर से तीर्थ पुरोहित डा. भव्य नारायण ने कथावाचक संजय कृष्ण भैया के खिलाफ ई एफआईआर दर्ज कराई है। नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। ई एफआईआर प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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