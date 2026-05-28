UP के 4 युवक हरिद्वार में मचा रहे थे उत्पात, घाट पर ही करने लगे एक-दूसरे को किस; गिरफ्तार
युवकों ने इस हद तक नशा किया हुआ था कि वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आलम ये था कि एक युवक तो इस हद तक नशे में चूर था कि गंगा घाट से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था।
हरकी पैड़ी एरिया में उत्तर प्रदेश के चार युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आरोपी युवक बागपत के रहने वाले हैं और घाट पर ही अश्लील हरकत और महिलाओं के साथ अभद्रता की। यही नहीं तीर्थ की मर्यादा भंग करते हुए राहगीरों से छेड़छाड़ भी करते नजर आए। हद तो तब हो गई जब दो युवक गंगा नदी में ही एक दूसरे को किस कतरे नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
ये घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी नशे में धुत थे और मार्केट में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार तो राहगीरों को परेशान कर रहे थे। युवकों ने नशे की हालत में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं। युवकों ने इस हद तक नशा किया हुआ था कि वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आलम ये था कि एक युवक तो इस हद तक नशे में चूर था कि गंगा घाट से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था।
भीड़ इकट्ठा हो गई
आस-पास मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया और किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही हरकी पैड़ी चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले युवकों ने जैसे ही पुलिस को आता देखा था भागने की कोशिश भी की थी लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
चौकी प्रभारी ने घटना पर क्या बोला?
युवकों की घटिया हरकतों के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि आरोपी युवकों की पहचान राजीव, विपिन, कपिल शर्मा और विकास के रूप में हुई है और चारों बागपत के रहने वाले हैं। चारों युवकों का चालान कर दिया गया है। चौकी प्रभारी ने चेतावनी भी दी है कि हरकी पैड़ी में धर्मनगरी की गरिमा भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नशे में हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
तीर्थ पुरोहित और संतों में नाराजगी
घटना के बाद तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित और अन्य संतों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि घाट पर अश्लील हरकत और नशा कई बर्दाशत नहीं किया जा सकता। संतों ने घाट और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसे असामाजिक तत्व से निपटा जा सके। पुरोहितों ने कहा है कि घाट और बाजारों में और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
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