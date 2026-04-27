राजाजी टाइगर रिजर्व में मंत्री के बेटे की शादी पर शादी को लेकर बवाल बढ़ा, मुकदमा
राजाजी टाइगर रिजर्व में मंत्री खजान दास के बेटे की शादी को लेकर बवाल कम नहीं हो रहा है। मामले में अब मंत्री जी का कहना है कि मालूम नहीं था कि अलग से अनुमति लेनी होगी। मामले में मुकदमा हुआ है।
राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजास दास के बेटे की शादी को लेकर बवाल बढ़ गया है। मामले में अब पार्क प्रशासन ने मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही शादी के लिए लगाया गया पंडाल भी हटवा दिया गया। दूसरी ओर मंदिर में मंत्री के परिवार के शादी के चलते रविवार को श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला।
समाज कल्याण मंत्री खजानदास के बेटे की रविवार को होने वाली शादी के लिए शनिवार को ट्रकों से टैंट समेत अन्य सामान हरिद्वार रेंज स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में पहुंचाया जा रहा था। आरक्षित क्षेत्र में बने इस मंदिर के जंगल में हाथी और गुलदार समेत कई वन्यजीव रहते हैं। ऐसे में यहां शादी की अनुमति को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इसके लिए अनुमति किस स्तर से दी गई या आयोजन बिना अनुमति के ही किया जा रहा है।
वायरल वीडियो ने तूल पकड़ा
सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ मामला तूल पकड़ गया। इस पर पार्क प्रशासन ने शादी के लिए मंदिर परिसर में हो रही तैयारियां रुकवा दीं। टाइगर रिजर्व के वार्डन अजय लिंगवाल ने रविवार को बताया कि आरक्षित क्षेत्र में शादी के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। मंदिर परिसर में कराई जा रही तैयारियों को रुकवा दिया गया है। मामले में नियमों का उल्लंघन करने पर मंदिर समिति के खिलाफ वन नियमों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।
मंत्री बोले- मुझे मालूम नहीं, अलग से अनुमति लेनी होगी
मामले में समाज कल्याण मंत्री खजान दास का कहना है कि मां सुरेश्वरी देवी की मुझ पर और मेरे परिवार पर विशेष कृपा है, इसलिए इच्छा थी कि मंदिर परिसर में बेटे की शादी की जाए। पर मुझे यह नहीं बताया गया था कि इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। पूर्व में यहां मेरे साथ आए वन निदेशक अगर तभी बता देते तो शादी का आयोजन कहीं और कर लेते।
मंदिर में फेरों की रस्म अदा हुई
रविवार दोपहर मंत्री खजानदास सुरेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे, जहां उनके बेटे और वधू पक्ष की मौजूदगी में सीमित रूप से केवल पूजा-अर्चना और फेरों की रस्म अदा की गई। मंत्री ने बताया कि वे कई सालों से सुरेश्वरी देवी मंदिर आ रहे हैं। बेटे की तबीयत मां सुरेश्वरी देवी के आशीर्वाद से ठीक हुई थी, इसलिए इच्छा थी कि मंदिर परिसर में ही शादी की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें यह नहीं बताया कि इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले भी वो मंदिर आए थे। उस समय राजाजी के अधिकारी भी उनके साथ थे। वन निदेशक ने शादी के आयोजन की हामी भी भरी थी। ऐसे में यह नहीं लगा कि अलग से अनुमति की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि यह दुखद और चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि वह वन नियमों को भली-भांति जानते हैं और ध्यान रखते हैं कि वन्यजीवों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि वन निदेशक पहले ही स्पष्ट रूप से अनुमति संबंधी जानकारी दे देते तो कहीं और शादी का आयोजन कर लेते।
मंदिर समिति ने क्या कहा
वहीं, सुरेश्वरी देवी मंदिर समिति के महामंत्री आशीष मारवाड़ी ने बताया कि मंत्री खजानदास की इच्छा थी कि वह मां भगवती के दरबार में पूजा और भंडारे के साथ बेटे की शादी का आयोजन करें। बड़े स्तर पर कुछ नहीं किया जा रहा था। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से यदि कोई कार्रवाई की गई है तो वो कर सकते हैं। उनका जंगल है लेकिन शादी के आयोजन को लेकर गलत प्रचार किया गया। यह कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर नहीं था।
मंदिर में पूजा-अर्चना और भंडारे जैसे ही होते हैं आयोजन
सुरेश्वरी देवी मंदिर में रोजाना लोग पूजा-अर्चना करने जाते हैं। आरक्षित क्षेत्र होने के चलते यहां पार्क प्रशासन की ओर से नियम बनाए गए हैं। यहां पूजा-अर्चना और भंडारे जैसे आयोजन ही होते हैं। पंडाल इत्यादि नहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर जाने के लिए पार्क के गेट पर पर्ची भी कटाई जाती है। शनिवार को दिनभर शादी की तैयारियां चलती रहीं। बड़े वाहनों से टेंट, कुर्सी और अन्य सामान पहुंचाया जाता रहा, लेकिन पार्क प्रशासन ने गेट पर किसी को नहीं रोका।
बिना परमिशन के हो गईं तैयारियां
राजाजी टाइगर रिजर्व के किसी भी क्षेत्र में बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है। मामला मंत्री से जुड़ा होने के चलते स्थानीय स्तर पर किसी ने रोका तक नहीं और तैयारियां चलती रहीं। रविवार को मामले ने तूल पकड़ा तो पार्क प्रशासन भी हरकत में आया।
वीआईपी मेहमान भी घुमाते रहे फोन
इस दौरान शादी में शामिल होने दिल्ली नंबर की गाड़ी में भी कुछ लोग मंदिर के गेट पर पहुंचे, लेकिन गेट पर खड़े वनकर्मियों ने उनके वाहन को भी अंदर जाने से रोक दिया। जबकि गाड़ी से उतरे वीआईपी इधर-उधर फोन खड़खड़ाते रहे।
मंत्री के परिवार की शादी के चलते देवी के दर्शन बाधित
हरिद्वार। मंदिर में मंत्री के परिवार के शादी के चलते रविवार को श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। गुजरात से आए श्रद्धालु विट्ठल भाई ने बताया कि वे पांच लोगों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। स्थानीय निवासी अंकुश ने कहा कि वह अपनी बेटी के हाथ से प्रसाद चढ़ाने आए थे, लेकिन गेट बंद होने के कारण लौटना पड़ा। एक व्यक्ति ने दुखी स्वर में यह कहकर लौट गया कि मां का जब तक बुलावा नहीं आता तब तक दर्शन संभव नहीं।
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