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Haridwar News: लाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। लाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, केस दर्जलाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, केस दर्जलाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा

Haridwar News: लाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। कनखल कोतवाली क्षेत्र के लाटोवाली तिराहे पर बाइक सवार युवक पर चार पांच आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की शिकायत

पुलिस के अनुसर, सुमित कुमार बंसल पुत्र अशोक कुमार बंसल निवासी ब्रह्म विहार फेस 1 कनखल ने शिकायत पत्र देकर बताया कि सात अगस्त को दोपहर के समय वह दादूबाग कार्यालय से बाइक पर घर लौट रहा था। इस दौरान लाटोवाली तिराहे पर दो बाइकों पर सवार चार पांच आरोपियों ने उसकी बाइक पर डंडों से हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हेलमेट उतारकर सिर पर वार करने का प्रयास किया। हमले में सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान गले से करीब 11 ग्राम सोने की चेन गायब हो गई। आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। पीड़ित के अनुसार शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। मौके पर लोगों ने शिवम पुत्र राजकुमार निवासी लक्सर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने मनीष पुत्र सोहन और वंश निवासी लक्सर समेत दो अज्ञात आरोपियों पर हमला करने का आरोप लगाया है।शिकायत में पीड़ित ने अपने साले सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र रोहताश निवासी कनखल और अमित गौतम पुत्र अरुणेश निवासी कनखल पर हमले की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।

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रिजवान

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस क्षेत्र में यह हमला हुआ?
यह हमला कनखल कोतवाली क्षेत्र के लाटोवाली तिराहे पर हुआ।
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