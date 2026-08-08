Haridwar News: लाटोवाली में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

पुलिस की शिकायत

पुलिस के अनुसर, सुमित कुमार बंसल पुत्र अशोक कुमार बंसल निवासी ब्रह्म विहार फेस 1 कनखल ने शिकायत पत्र देकर बताया कि सात अगस्त को दोपहर के समय वह दादूबाग कार्यालय से बाइक पर घर लौट रहा था। इस दौरान लाटोवाली तिराहे पर दो बाइकों पर सवार चार पांच आरोपियों ने उसकी बाइक पर डंडों से हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हेलमेट उतारकर सिर पर वार करने का प्रयास किया। हमले में सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि मारपीट के दौरान गले से करीब 11 ग्राम सोने की चेन गायब हो गई। आरोपियों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। पीड़ित के अनुसार शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। मौके पर लोगों ने शिवम पुत्र राजकुमार निवासी लक्सर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित ने मनीष पुत्र सोहन और वंश निवासी लक्सर समेत दो अज्ञात आरोपियों पर हमला करने का आरोप लगाया है।शिकायत में पीड़ित ने अपने साले सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र रोहताश निवासी कनखल और अमित गौतम पुत्र अरुणेश निवासी कनखल पर हमले की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है।