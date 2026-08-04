Haridwar News: बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट दर्ज

Haridwar News: धर्मनगरी में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदलता रहा। सुबह के समय धूप ने लोगों को परेशान किया। इसके बाद दोपहर और शाम के समय बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश रुकने के बाद शहर में गर्मी का अहसास कम हो गया। साथ ही अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में आधा डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। वहीं आंकड़ों के अनुसार शहर में पांच एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई। मंगलवार को सुबह के समय धूप निकली रही। इस दौरान धूप की तपिश से लोग परेशान रहे। करीब 11 बजे आसमान में बादल छाने लगे। इसके बाद हल्की बारिश शुरू हो गई।

दोपहर 12 बजे बारिश रुकने के बाद दोबारा धूप निकल गई। शाम चार बजे तक धूप निकलने और बादल छाने का सिलसिला बना रहा। चार बजे एक दफा फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। बारिश ने लोगों को दिनचर्या प्रभावित कर दी। करीब एक घंटे की बारिश के बीच बाजारों की सड़के खाली हो गई।वहीं आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा था। उधर मौसम विभाग ने बुधवार का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान मौसम ज्यादातर बादलों वाला रहने का अनुमान है।