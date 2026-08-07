Haridwar News: रात में दो नलकूप की मोटर खराब, दोपहर तक जलापूर्ति बहाल हुई

Haridwar News: कनखल के ज्ञान लोक कॉलोनी और भगवंत पुरम क्षेत्र में पंपिंग स्टेशनों की खराब मोटरों की मरम्मत के बाद शुक्रवार दोपहर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई। इससे करीब 20 हजार लोगों को राहत मिली। कनखल की ज्ञान लोक कॉलोनी और भगवंत पुरम क्षेत्र में गुरुवार रात नौ बजे के समय पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई। दोनों क्षेत्रों के पंपिंग स्टेशनों की पानी की मोटर खराब होने से रात और सुबह के समय क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। इससे क्षेत्र की करीब 20 हजार की आबादी को 18 घंटे तक पानी की किल्लत से जूझना पड़ा। उत्तराखंड जल संस्थान के एसडीओ राकेश बमराड़ा ने बताया कि गुरुवार रात को मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया गया था।