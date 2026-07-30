Haridwar News: मध्य हरिद्वार और कनखल में 60 हजार पर पानी की किल्लत बनी

Haridwar News: पॉश क्षेत्र मध्य हरिद्वार और कनखल में बुधवार को करीब 60 हजार की आबादी को पानी की किल्लत से जूझना पड़ा। दोनों क्षेत्रों ने दिन में सात घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रही। मरम्मत काम के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने दोनों क्षेत्रों के 10 पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई को बंद किया था। वहीं शाम को पानी की सप्लाई चालू होने के बाद लोगों को राहत मिली। गुरुवार को जल संस्थान के कर्मचारियों ने मॉडल कॉलोनी और कनखल लीकेज मुख्य पाइप लाइन की मरम्मत का काम किया। मरम्मत के लिए दोनों क्षेत्रों में सुबह 10 बजे मुख्य पाइप लाइन से पानी की सप्लाई को रोकना पड़ा।

इसके लिए मध्य हरिद्वार के पांच पंपिंग स्टेशन न्यू हरिद्वार, गोविंदपुरी, देवपुरा, ललतारौ और टिबड़ी और कनखल के पांच पंपिंग स्टेशन बैरागी कैंप एक, बैरागी कैंप दो, लोक सेवा आयोग, ज्ञानलोक कॉलोनी और भगवतपुरम से पानी की सप्लाई को बंद किया गया। काम पूरा होने के बाद शाम पांच बजे पानी की सप्लाई सुचारू हो सकी। पानी की कटौती से दिन में महिलाओं के घरेलू काम प्रभावित हो गए। साथ ही दिन में लोगों को पानी की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी पड़ी। घरों और बाजारों में लोगों को नल से जल नहीं मिला। वहीं एसडीओ राकेश बमराड़ा ने बताया कि सुबह 10 बजे से पहले लोगों को पानी सप्लाई किया गया था। शाम को भी पानी की सप्लाई सुचारू रही। लोगों को मरम्मत काम की सूचना पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी।