Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: मध्य हरिद्वार और कनखल में 60 हजार पर पानी की किल्लत बनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: हरिद्वार, संवाददाता। मध्य हरिद्वार और कनखल में 60 हजार पर पानी की किल्लत बनी मध्य हरिद्वार और कनखल में 60 हजार पर पानी की किल्लत बनी

Haridwar News: मध्य हरिद्वार और कनखल में 60 हजार पर पानी की किल्लत बनी

Haridwar News: पॉश क्षेत्र मध्य हरिद्वार और कनखल में बुधवार को करीब 60 हजार की आबादी को पानी की किल्लत से जूझना पड़ा। दोनों क्षेत्रों ने दिन में सात घंटे तक पानी की सप्लाई बाधित रही। मरम्मत काम के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने दोनों क्षेत्रों के 10 पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई को बंद किया था। वहीं शाम को पानी की सप्लाई चालू होने के बाद लोगों को राहत मिली। गुरुवार को जल संस्थान के कर्मचारियों ने मॉडल कॉलोनी और कनखल लीकेज मुख्य पाइप लाइन की मरम्मत का काम किया। मरम्मत के लिए दोनों क्षेत्रों में सुबह 10 बजे मुख्य पाइप लाइन से पानी की सप्लाई को रोकना पड़ा।

इसके लिए मध्य हरिद्वार के पांच पंपिंग स्टेशन न्यू हरिद्वार, गोविंदपुरी, देवपुरा, ललतारौ और टिबड़ी और कनखल के पांच पंपिंग स्टेशन बैरागी कैंप एक, बैरागी कैंप दो, लोक सेवा आयोग, ज्ञानलोक कॉलोनी और भगवतपुरम से पानी की सप्लाई को बंद किया गया। काम पूरा होने के बाद शाम पांच बजे पानी की सप्लाई सुचारू हो सकी। पानी की कटौती से दिन में महिलाओं के घरेलू काम प्रभावित हो गए। साथ ही दिन में लोगों को पानी की वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी पड़ी। घरों और बाजारों में लोगों को नल से जल नहीं मिला। वहीं एसडीओ राकेश बमराड़ा ने बताया कि सुबह 10 बजे से पहले लोगों को पानी सप्लाई किया गया था। शाम को भी पानी की सप्लाई सुचारू रही। लोगों को मरम्मत काम की सूचना पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।