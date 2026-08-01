Haridwar News: तेल से जलन की शिकायत पर मालिश करने वाले से मारपीट, हालत गंभीर
Haridwar News: हरिद्वार। बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने का आरोप लगाकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। आरो
Haridwar News: बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने की शिकायत पर कुछ कांवड़ियों ने मालिश करने वाले एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने का आरोप लगाकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। आरोप है कि भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय व्यापारियों और पुलिस के समय पर हस्तक्षेप से युवक को भीड़ से बचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालिश के दौरान तेल से जलन की शिकायत को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक पर हमला कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। इधर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है।
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