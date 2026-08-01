Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: तेल से जलन की शिकायत पर मालिश करने वाले से मारपीट, हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: हरिद्वार। बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने का आरोप लगाकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। आरो

Haridwar News: तेल से जलन की शिकायत पर मालिश करने वाले से मारपीट, हालत गंभीर

Haridwar News: बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने की शिकायत पर कुछ कांवड़ियों ने मालिश करने वाले एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने का आरोप लगाकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। आरोप है कि भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय व्यापारियों और पुलिस के समय पर हस्तक्षेप से युवक को भीड़ से बचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालिश के दौरान तेल से जलन की शिकायत को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक पर हमला कर दिया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। इधर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Haridwar Latest News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।