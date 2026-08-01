Haridwar News: तेल से जलन की शिकायत पर मालिश करने वाले से मारपीट, हालत गंभीर

Haridwar News: बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने की शिकायत पर कुछ कांवड़ियों ने मालिश करने वाले एक युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बहादराबाद के पतंजलि क्षेत्र में तेल से जलन होने का आरोप लगाकर कुछ कांवड़ियों ने एक मालिश करने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। आरोप है कि भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय व्यापारियों और पुलिस के समय पर हस्तक्षेप से युवक को भीड़ से बचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालिश के दौरान तेल से जलन की शिकायत को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक पर हमला कर दिया।