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Haridwar News: पुराने औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी रिक्शा नाले में गिरी, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को एक बैटरी रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में गिर गई। हादसे के समय रिक्शा में पांच युवक स

Haridwar News: पुराने औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी रिक्शा नाले में गिरी, तीन घायल

Haridwar News: पुराने औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को एक बैटरी रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में गिर गया। हादसे के समय रिक्शा में पांच युवक सवार थे। ऊंचाई से नाले में गिरने के कारण तीन युवकों को चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाल कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से बैटरी रिक्शा को नाले से बाहर निकाला गया।

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