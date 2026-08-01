Haridwar News: बार एसोसिएशन के निर्माण स्थल पर चोरी में तीन आरोपी गिरफ्तार

Haridwar News: जिला बार एसोसिएशन सभागार रोशनाबाद सभागार में निर्माणाधीन लाइब्रेरी से एल्युमिनियम, ग्लास और विद्युत सामग्री चोरी के मामले का सिडकुल पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथी आरोपियों से चोरी का सामान और 28 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जबकि वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी पहले से ही दूसरे मुकदमे में जेल में बंद है। सिडकुल पुलिस के अनुसार बीती 23 जुलाई को बार एसोसिएशन के सचिव विपिन चंद द्विवेदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जांच के आधार पर चार संदिग्धों की पहचान की।

पुलिस पूछताछ में आदिल पुत्र उमरसाद निवासी घोसिया, गुलफाम पुत्र हबीब निवासी पांवधोई और आवेश पुत्र रिजवान निवासी घोसियान ने 21 जुलाई की रात चोरी की वारदात कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर बागोवाली मैदान ज्वालापुर के पास झाड़ियों से 15 बिजली के तार के डिब्बे बरामद किए गए। आरोपियों ने बताया कि चोरी का कुछ सामान राहगीरों को बेच दिया और रकम आपस में बांट ली थी। तलाशी में आदिल से 11 हजार, गुलफाम से आठ हजार और आवेश से नौ हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर। एसओ अजय शाह ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों से चोरी का समान बरामद हुआ है। एक आरोपी पंकज राठौर पुत्र विनोद कुमार निवासी पांडेवाला जेल में बंद है।