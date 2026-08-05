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Haridwar News: देर रात कांवड़ मेला क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसएसपी ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: कांवड़ मेले के निरीक्षण के दौरान एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सड़क दुर्घटना में घायल महिला, मोनिका को तुरंत मदद की। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और महिला को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार किया गया। अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

Haridwar News: देर रात कांवड़ मेला क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसएसपी ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया

Haridwar News: कांवड़ मेला क्षेत्र का देर रात निरीक्षण कर रहे एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मदद की। एसएसपी ने बीएचईएल मध्यमार्ग में सड़क दुर्घटना देख तत्काल अपना वाहन रुकवाया। इस दौरान घायल महिला की स्थिति का जायजा लेते हुए बिना समय गंवाए सरकारी वाहन से महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार मोनिका पत्नी विकास कुमार निवासी रावली महदूद सिडकुल घायल हो गईं थी। एसएचओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश जारी है।

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