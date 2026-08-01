Haridwar News: राज्य कर विभाग को शहर के नौ प्रतिष्ठान टैक्स की चोरी करते मिले

हरिद्वार, संवाददाता। राज्य कर विभाग की टीम ने शनिवार को कांवड यात्रा के दौरान राजस्व सुरक्षा एवं संवर्धन के दृष्टिगत ग्राहकों को बिल जारी करने के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान अपर रोड़, हर की पैड़ी, मोती बाजार आदि क्षेत्रों के नौ प्रतिष्ठान पर टैक्स चोरी पकड़ी गई। यह व्यापारी ग्राहकों को बिल जारी नहीं कर रहे हैं। साथ ही वास्तविक बिक्री को कम दर्शाकर और बिक्री छिपाकर देयकर का अपवंचन होता मिला। विभाग ने विस्तृत जांच के बाद व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

अधिकारियों की निगरानी

शनिवार को आयुक्त प्रतीक जैन के निर्देशों पर विशेष जांच अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान 15 विभागीय अधिकारियों ने नौ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। संयुक्त आयुक्त हरिद्वार संजीव सोलंकी ने बताया कि कांवड यात्रा अपने चरम पर है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा मैनुअल एवं आईटी आधारित सूचना संकलन के माध्यम से परीक्षण उपरांत रेस्टोरेंट और कॉवड़ मेले में विक्रय और कर योग्य वस्तुओं से संबंधित फर्मों की विशेष निगरानी की जा रही है। बताया कि निरिक्षण के दौरान टीम ने व्यापारी से ग्राहकों को बिल जारी करने का आग्रह किया जा रहा है। बताया कि नौ प्रतिष्ठान में टैक्स चोरी पकड़ी गई है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त दीपक कुमार, अर्जुन सिंह राणा, संजीव त्रिपाठी, नेहा मिश्रा, सहायक आयुक्त राजेश कुमार सिंह, सीमा आर्य, डॉ. प्रियंका, सुनील रावत, वसुधा अग्रवाल, शिवपाल सिंह, राज्य कर अधिकारी सोमपाल सिंह, जवाहर सिंह, शशांक शाह, सुरेंद्र सिंह, विपिन कुमार आदि मौजूद रहे।