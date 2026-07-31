Haridwar News: हर विभाग तैयार करेगा 500 पौधे,
Haridwar News: हरिद्वार में 'बीज-संजीवनी अभियान' लांच किया गया है, जिसका लक्ष्य घरों से निकले फल-सब्जियों के बीजों से पौधे बनाना है। इस पहल के तहत सरकारी विभागों, विद्यालयों एवं नागरिक संस्थाओं को 500-500 पौधे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में योगदान करना है।
Haridwar News: घरों से निकलने वाले फल-सब्जियों के बीज अब कूड़ेदान में नहीं, बल्कि पौधों के रूप में नई जिंदगी पाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की पहल पर जनपद में 'बीज-संजीवनी अभियान' शुरू किया गया है। अभियान के तहत सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों, विद्यालयों, नगर निकायों और सहायता प्राप्त संस्थाओं को फल एवं सब्जियों के बीजों से 500-500 पौधे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि लोग आमतौर पर फल-सब्जियों के बीज बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इन्हीं बीजों से पौधे तैयार कर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।
अभियान के तहत तैयार पौधों का उपयोग हरेला, पर्यावरण दिवस और अन्य पौधारोपण कार्यक्रमों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पौधे तैयार करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी तैयार की गई है, ताकि कम लागत में गुणवत्तापूर्ण पौधे विकसित किए जा सकें।डॉ. मिश्र ने जनपदवासियों से भी अपील की कि वे घरों से निकलने वाले बीजों को सुरक्षित रखकर उनसे पौधे तैयार करें। उनका कहना है कि यदि प्रत्येक परिवार इस अभियान से जुड़े तो हरिद्वार में लाखों पौधे तैयार कर जनपद को अधिक हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।
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