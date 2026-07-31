Haridwar News: पंचक शुरू होने से पहले कांवड़ उठाने की होड़
Haridwar News: कांवड़ यात्रा के दौरान हरकी पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पंचक शुरू होने से पहले शिवभक्तों ने गंगाजल भरने की शروعات की। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पंचक चार अगस्त तक रहेंगे, जिसके बाद श्रद्धालु फिर से कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे। इस बार शिव नाइट का आयोजन नहीं होगा।
Haridwar News: कांवड़ यात्रा के बीच शुक्रवार को पंचक शुरू होने से पहले हरकी पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर गंगाजल भरने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पंचक दोपहर करीब दो बजे से प्रारंभ होने के कारण बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने उससे पहले ही गंगाजल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा शुरू करने का प्रयास किया। सुबह से ही हरकी पैड़ी, मालवीय घाट, ब्रह्मकुंड और अन्य प्रमुख घाटों पर कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। गंगाजल भरने के बाद श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते दिखाई दिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु पंचक शुरू होने से पहले ही गंगाजल लेकर यात्रा प्रारंभ करना शुभ मानते हैं। इसका असर शुक्रवार को हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या पर साफ दिखाई दिया। दोपहर तक घाटों, बाजारों और कांवड़ मार्गों पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रही।
ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी
ज्योतिषाचार्यों अमर शर्मा, अमित श्रीकुंज के अनुसार पंचक चार अगस्त तक रहेंगे। इस दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि आवश्यक या पहले से यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहेगा, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंचक समाप्त होने के बाद ही कांवड़ यात्रा शुरू करना पसंद करेंगे। ऐसे में प्रशासन भी चार अगस्त के बाद एक बार फिर भीड़ तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते हुए तैयारियों में जुटा है। पंचक समाप्त होने के बाद डाक कांवड़ के साथ कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। चार अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे।
शिव नाइट का आयोजन नहीं
हरिद्वार। कांवड़ मेले के दौरान इस बार शिव नाइट का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर एक दिन का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। साथ ही अलकनंदा होटल के पास बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, जहां कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयां, पेयजल, विश्राम और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
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