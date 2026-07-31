Haridwar News: साधु की मौत प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन: तुषार कपिल
Haridwar News: सप्तसरोवर मार्ग पर कृष्ण प्रणामी निजधाम के बाहर जलभराव के दौरान करंट लगने से एक साधु की मौत हो गई, जिसने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस महासचिव तुषार कपिल ने प्रशासन की लापरवाही के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और 24 घंटे के भीतर उचित कदम न उठाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
Haridwar News: सप्तसरोवर मार्ग स्थित कृष्ण प्रणामी निजधाम के बाहर जलभराव के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से साधु की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस महानगर महासचिव तुषार कपिल ने घटना को प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को जारी बयान में तुषार कपिल ने कहा कि वार्ड नंबर-1 में जर्जर बिजली के तारों और खुले विद्युत उपकरणों की शिकायतें लंबे समय से की जा रही थीं, लेकिन संबंधित विभागों ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान, जब विभिन्न आश्रमों में हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक गंभीर है।उन्होंने प्रशासन से घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मृतक साधु के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों, आश्रमों और मुख्य मार्गों पर बिजली के तारों, ट्रांसफार्मरों व विद्युत उपकरणों का तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग उठाई। तुषार कपिल ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन किया जाएगा।
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