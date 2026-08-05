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Haridwar News: हाईवे, सर्विस लेन से अस्थाई दुकानें हटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार। पुलिस प्रशासन ने सिंहद्वार से ज्वालापुर तक हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया।

Haridwar News: हाईवे, सर्विस लेन से अस्थाई दुकानें हटाई

Haridwar News: पुलिस प्रशासन ने सिंहद्वार से ज्वालापुर तक हाईवे पर लगी अस्थाई दुकानों को हटवाया। कांवड़ बढ़ने और डाक कांवड़ के आगमन से पूर्व अस्थाई दुकानों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब हाईवे पर सारी कांवड़ यात्रा चलाई जा रही है जिससे भीड़ अधिक होने से आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे किनारे, सर्विस लेन पर बहुत अधिक अस्थायी दुकानें लग जाती हैं। दुकानों के कारण कांवड़ियों की भीड़ होने से यातायात भी प्रभावित होता है। पंचक के बाद कांवड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी में हुई है। यातायात सुचारू रहे इसके लिए अस्थायी दुकानें हटाई जा रही है।

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