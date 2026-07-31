Haridwar News: हाईवे और सर्विस लेन से नहर पटरी पर भेजे कांवड़िये
Haridwar News: हाईवे और सर्विस लेन से नहर पटरी पर भेजे कांवड़िये हाईवे और सर्विस लेन से नहर पटरी पर भेजे कांवड़िये हाईवे और सर्विस लेन से नहर पटरी पर भेजे कांवड़िये
Haridwar News: प्रेमनगर चौक पर पुलिस कांवड़ियों को रोककर नहर पटरी मार्ग से भेज रही है। हाईवे की सर्विस लेन पर पहुंच रहे कांवड़ियों के दलों को भी पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, जिससे कई जगह कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो रही है। कांवड़ यात्रा के पहले दिन से कांवड़ियों के लिए हाईवे खोला गया था, लेकिन अब उन्हें पटरी मार्ग पर भेजा जा रहा है। शुक्रवार से चौराहों, हाईवे और सर्विस लेन पर पुलिस व सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। भारी कांवड़ लेकर हाईवे पर चल रहे कांवड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। सुरक्षाकर्मियों के अनुसार पटरी मार्ग पर व्यवस्था है, जबकि हाईवे पर वाहन चल रहे हैं।
कांवड़ियों का कहना है कि पटरी मार्ग लंबा है और हाईवे से जल्दी पहुंचते हैं।
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