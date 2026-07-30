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Haridwar News: नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया

Haridwar News: नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया

Haridwar News: नगर कोतवाली पुलिस ने भीमगोड़ा क्षेत्र से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार राहगीरों और स्थानीय लोगों से अभद्रता कर शांति व्यवस्था भंग करने की सूचना मिलने पर खड़खड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने आरोपी नितेश पुत्र अनिल चौधरी निवासी तबला वाली गली भीमगोड़ा को हिरासत में लिया। आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है।

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