Haridwar News: नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया
Haridwar News: नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया नशे में हंगामा कर रहे आरोपी को हिरासत में लिया
Haridwar News: नगर कोतवाली पुलिस ने भीमगोड़ा क्षेत्र से नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार राहगीरों और स्थानीय लोगों से अभद्रता कर शांति व्यवस्था भंग करने की सूचना मिलने पर खड़खड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने आरोपी नितेश पुत्र अनिल चौधरी निवासी तबला वाली गली भीमगोड़ा को हिरासत में लिया। आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।