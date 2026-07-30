Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Haridwar News: कांवड़ियों को उकसाने पर दिल्ली के चार युवक दबोचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

Haridwar News: कांवड़ियों को उकसाने पर दिल्ली के चार युवक दबोचे कांवड़ियों को उकसाने पर दिल्ली के चार युवक दबोचे कांवड़ियों को उकसाने पर दिल्ली के चार युवक दबोचे

Haridwar News: कांवड़ियों को उकसाने पर दिल्ली के चार युवक दबोचे

Haridwar News: कांवड़ यात्रा के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे दिल्ली के चार युवकों को बहादराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि चारों युवक रघुनाथ मॉल के पास कांवड़ियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें उकसा रहे थे। विरोध होने पर आरोपी झगड़े पर उतारू हो गए, जिससे मौके पर तनाव और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बन गई। बाजार चौकी प्रभारी विकास रावत ने बताया गश्त के दौरान चारों युवक कांवड़ियों के पास जाकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। पुलिसकर्मियों और लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उनके व्यवहार से कांवड़ियों में रोष फैलने लगा और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।स्थिति

ये भी पढ़ें:एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचा, 9 दिनों तक करेगा हवन; बताई मन्नत

बिगड़ने से पहले पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश, विशाल, नीरज और धर्मेंद्र के रूप में हुई है। सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विकास रावत, कांस्टेबल प्रीतम तोमर, कांस्टेबल अवनेश राणा और पीआरडी जवान अमजद शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Haridwar Latest News Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।