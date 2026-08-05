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Haridwar News: नहर पटरी पर दो चाकुओं के साथ आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने जंगल वाली नहर पटरी पर गश्त के दौरान 19 वर्षीय आरोपी साहिल चौहान को दो चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।

Haridwar News: नहर पटरी पर दो चाकुओं के साथ आरोपी गिरफ्तार

Haridwar News: ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान जंगल वाली नहर पटरी से एक आरोपी को दो चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार चौकी बाजार क्षेत्र में गश्त के दौरान जटवाड़ा पुल से रेगुलेटर पुल होते हुए जंगल वाली नहर पटरी पर हैंडपंप के पास एक आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साहिल चौहान (19) पुत्र विजय चौहान, निवासी फ्लैट नंबर 13, खिड़की गांव, नई दिल्ली बताया।

तलाशी लेने पर आरोपी के पिट्ठू बैग से दो खतरनाक चाकू बरामद हुए। एसएचओ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।

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