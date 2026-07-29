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Haridwar News: मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: -डिजिटल पर न दें मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने

Haridwar News: मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी में

Haridwar News: ओपीडी कक्ष खाली मिलने पर मरीजों ने जताई नाराजगी सीएमएस बोले, दोनों चिकित्सक ऑपरेशन में थे, आधे घंटे बाद पहुंचे ओपीडी

मेला अस्पताल में हंगामा

हरिद्वार,संवाददाता। मेला अस्पताल में बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर मरीज भड़क गए। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया।

सीएमएस का हस्तक्षेप

मेला अस्पताल में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष पर पहुंचे मरीजों को उपचार के लिए कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद नाराज मरीजों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया और हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने कक्ष के अंदर मौजूद प्रशिक्षु चिकित्सक से भी अभद्र व्यवहार किया।

मरीजों की चिंताएँ

हंगामे की सूचना मिलते ही मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज मरीजों को शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच में पता चला कि अस्पताल के दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञ एक साथ ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी में व्यस्त थे, जिसके कारण ओपीडी कक्ष खाली था। सीएमएस ने मरीजों को आश्वस्त किया कि करीब आधे घंटे बाद दोनों चिकित्सक ऑपरेशन पूरा कर ओपीडी में पहुंच जाएंगे और सभी मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके बाद मरीज शांत हुए। हालांकि, दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञों का एक साथ ऑपरेशन थिएटर में होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि ओपीडी समय में कम से कम एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उपचार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अवधारणाएँ

मरीजों ने ओपीडी में चिकित्सक न होने पर कैसा व्यवहार किया?
मरीजों ने ओपीडी कक्ष खाली मिलने पर नाराजगी जताते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया।
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