Haridwar News: मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी में

मेला अस्पताल में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष पर पहुंचे मरीजों को उपचार के लिए कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद नाराज मरीजों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया और हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने कक्ष के अंदर मौजूद प्रशिक्षु चिकित्सक से भी अभद्र व्यवहार किया।

मरीजों की चिंताएँ

हंगामे की सूचना मिलते ही मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज मरीजों को शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच में पता चला कि अस्पताल के दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञ एक साथ ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी में व्यस्त थे, जिसके कारण ओपीडी कक्ष खाली था। सीएमएस ने मरीजों को आश्वस्त किया कि करीब आधे घंटे बाद दोनों चिकित्सक ऑपरेशन पूरा कर ओपीडी में पहुंच जाएंगे और सभी मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके बाद मरीज शांत हुए। हालांकि, दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञों का एक साथ ऑपरेशन थिएटर में होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि ओपीडी समय में कम से कम एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उपचार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।