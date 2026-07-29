Haridwar News: मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी में
Haridwar News: -डिजिटल पर न दें मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर हंगामा दोनों ऑर्थोपेडिक चिकित्सक ओटी मेला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने
Haridwar News: ओपीडी कक्ष खाली मिलने पर मरीजों ने जताई नाराजगी सीएमएस बोले, दोनों चिकित्सक ऑपरेशन में थे, आधे घंटे बाद पहुंचे ओपीडी
मेला अस्पताल में हंगामा
हरिद्वार,संवाददाता। मेला अस्पताल में बुधवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं मिलने पर मरीज भड़क गए। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया।
सीएमएस का हस्तक्षेप
मेला अस्पताल में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष पर पहुंचे मरीजों को उपचार के लिए कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। काफी देर तक इंतजार करने के बाद नाराज मरीजों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया और हड्डी रोग विशेषज्ञ कक्ष के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने कक्ष के अंदर मौजूद प्रशिक्षु चिकित्सक से भी अभद्र व्यवहार किया।
मरीजों की चिंताएँ
हंगामे की सूचना मिलते ही मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज मरीजों को शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी ली। जांच में पता चला कि अस्पताल के दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञ एक साथ ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी में व्यस्त थे, जिसके कारण ओपीडी कक्ष खाली था। सीएमएस ने मरीजों को आश्वस्त किया कि करीब आधे घंटे बाद दोनों चिकित्सक ऑपरेशन पूरा कर ओपीडी में पहुंच जाएंगे और सभी मरीजों का उपचार किया जाएगा। इसके बाद मरीज शांत हुए। हालांकि, दोनों हड्डी रोग विशेषज्ञों का एक साथ ऑपरेशन थिएटर में होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि ओपीडी समय में कम से कम एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उपचार के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
अवधारणाएँ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।