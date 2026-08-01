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Haridwar News: जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा में लावारिस शव अटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: हरिद्वार। जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा में लावारिस शव अटका मिलाजगजीतपुर क्षेत्र में गंगा में लावारिस शव अटका मिलाजगजीतपुर क्षेत्र में गंगा में लावारिस शव

Haridwar News: जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा में लावारिस शव अटका मिला

Haridwar News: कनखल क्षेत्र में मातृ सदन आश्रम के पास शनिवार सुबह गंगा में एक लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।

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