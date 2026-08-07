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Haridwar News: कांवड़ मार्ग का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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Haridwar News: कांवड़ मार्ग का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश कांवड़ मार्ग का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त

Haridwar News: कांवड़ मार्ग का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

Haridwar News: कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्त नंदन कुमार ने शुक्रवार को कांवड़ मार्ग और प्रमुख मेला क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जटवाड़ा पुल से ज्वालापुर कांवड़ पटरी, बैरागी क्षेत्र और रोड़ी बेलवाला समेत अन्य स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने कूड़ा उठान, डस्टबिन की उपलब्धता, सफाई कर्मचारियों की तैनाती और मार्गों की स्वच्छता की स्थिति देखी। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने कहा कि मेले के दौरान पूरे कांवड़ मार्ग और मेला क्षेत्र में चौबीसों घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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कूड़े का समयबद्ध उठान हो और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मानवबल और संसाधन तैनात करने के भी निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी कर्मचारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। निरीक्षण के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक श्रीकांत, मुख्य सफाई निरीक्षक विकास छाछर सहित नगर निगम की स्वच्छता टीम मौजूद रही।

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