Haridwar News: सड़क, नाली का किया लोकार्पण

Haridwar News: नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने नवोदय नगर वार्ड-13 स्थित शिवरतन सिटी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का शुभारंभ और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक वार्ड तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। नवोदय नगर वार्ड-13 स्थित शिवरतन सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने विभिन्न सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन व जल निकासी की सुविधा मिलेगी। इस दौरान सभासद दीपक नौटियाल, मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी, मुकेश रावत, प्रवीण चमोली, संदीप मैठाणी, देशराज पैन्यूली, जगजीवन, कृष्ण पाल, संजय कोटनाला, राजेश मिश्रा, मनवीर, दिनेश रावत, जगपाल रावत, राजू, प्रदीप फरस्वाण, अंशुल शर्मा, पंकज चौहान, भानु प्रताप सिंह, प्रदीप चंदेल, रामनिवास गुर्जर, आकाश पाल, नीरज प्रेमी, संचित डागर, नीतू चौधरी, बागेश्वरी, दीपा सिंह, सुनीता जैन, केशवी भट्ट, गौरव गुर्जर, देव विकायत भाटी, वेदांत चौहान, आर. पी. सिंह, जितेंद्र रॉय, रवि वर्मा, रविंद्र उनियाल, आदित्य मलिक, सुदांशु राय, विवेक विश्वकर्मा, विपिन, कमल, मीना, कविता सिंह, मीनाक्षी,प्रीति कोटनाला, ममता त्यागी, ममता भंडारी, गंगोत्री, दीपा देवी, लक्ष्मी बिष्ट, रेनू रावत, मंजू रावत, रचना चमोली, राजकिशोर गुप्ता, मोनिका मलिक, नीरू आदि उपस्थित रहे।