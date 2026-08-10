Haridwar News: शिवभक्तों की सेवा में आगे आया सिद्धि विनायक इंडेन गैस एजेंसी परिवार, लगाया विशाल भंडारा
Haridwar News: शिवभक्तों की सेवा में आगे आया सिद्धि विनायक इंडेन गैस एजेंसी परिवार, लगाया विशाल भंडाराशिवभक्तों की सेवा में आगे आया सिद्धि विनायक इंडेन गैस एजेंसी पर
Haridwar News: श्रावण मास में कांवड़ यात्रियों और शिवभक्तों की सेवा के लिए सिद्धि विनायक इंडेन गैस एजेंसी परिवार की ओर से गैस गोदाम के निकट विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। एजेंसी कर्मचारियों ने श्रद्धा और सेवा भाव के साथ शिवभक्तों की सेवा की। श्रद्धालुओं के लिए भोजन और पेयजल समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। एजेंसी स्वामी नवनीत राणा ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति के साथ कांवड़ यात्रियों की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।
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