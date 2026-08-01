Haridwar News: कांवड़ मेला क्षेत्र में कारोबार की अनुमति की मांग को लेकर रेड़ी-पटरी व्यापारियों का प्रदर्शन

Haridwar News: कांवड़ मेला क्षेत्र में स्थानीय रेड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार की अनुमति देने की मांग को लेकर शनिवार को लघु व्यापारियों ने नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम सभागार से नगर आयुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला और वर्ष 2018 के सर्वे में पंजीकृत सभी व्यापारियों को आगामी 11 अगस्त तक मेला क्षेत्र में स्वरोजगार की अनुमति देने की मांग उठाई। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम में वर्ष 2018 के सर्वे के आधार पर पंजीकृत और पहचान पत्र प्राप्त लघु व्यापारियों को भी मेला क्षेत्र में कारोबार करने से रोका जा रहा है, जिससे उनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारी स्थानीय स्ट्रीट वेंडर्स को कांवड़ मेला क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए।उन्होंने कहा कि नगर निगम और सामान्य प्रशासन को स्थानीय लघु व्यापारियों के हितों का संरक्षण करते हुए उन्हें 11 अगस्त तक मेला क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कारोबार करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे हजारों परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी। प्रदर्शन में लालचंद गुप्ता, विजय, नरसिंह कुमार, कपिल, वीरेंद्र, कमल पंडित, नंदकिशोर गोस्वामी, चंदन दास, प्रकाश भाटिया, मनीष शर्मा, सचिन राजपूत, प्रभात चौधरी, रवि कुमार, जय सिंह, नवीन कुमार, दीपक कुमार, कामिनी मिश्रा, सीमा देवी, पुष्पा दास, सुमित्रा, बबीता, अंजू पाल, सुनीता चौहान, आशा देवी, सुमन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लघु व्यापारी मौजूद रहे।